У кожній бригаді ЗСУ з’явиться уповноважений із закупівель

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

"Реформуємо систему закупівель, аби армія швидко й ефективно отримувала все необхідне для захисту країни. Підписав наказ, який запроваджує нову штатну посаду у кожній бригаді Збройних сил України – уповноваженого із закупівель товарів, робіт та послуг", - зазначив Умєров.

Ці фахівці відповідатимуть за планування та організацію закупівель, підготовку тендерної документації, аналіз ринку, пошук постачальників, відбір та оцінку пропозицій.

За словами Умєрова, завдяки цьому закупівлі для українських підрозділів здійснюватимуться швидко, прозоро та з урахуванням реальних потреб воїнів.

"Окреме завдання – усунути конфлікт інтересів. Нова посада дозволить розмежувати бойові обов’язки військових і завдання, пов’язані із закупівлями. Наша мета – щоб українські воїни своєчасно отримували всі необхідні засоби для відбиття російської агресії", - додав міністр оборони.