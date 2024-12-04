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Головна Спорт Олімпійський медаліст Ковтун може змінити громадянство. В НОК та Мінспорту відреагували

Олімпійський медаліст Ковтун може змінити громадянство. В НОК та Мінспорту відреагували

Влад Дідусь
4 грудня, 2024 середа
18:35
Спорт Ілля Ковтун

Срібний призер Олімпіади-2024 у спортивній гімнастиці Ілля Ковтун може змінити українське громадянство на хорватське

Зміст

Інформацією щодо зміни громадянства поділилось видання "Трибуна".

"Ілля Ковтун та його тренерка Ірина Горбачева розглядають можливість зміни спортивного громадянства. 21-річний гімнаст та його тренерка можуть продовжити виступи за збірну Хорватії. Остаточне рішення буде прийняте до кінця цього року", - йшлось у повідомленні.

За інформацією джерела, Ілля Ковтун не повертався в Україну після Олімпійських ігор. Весь 2024 рік він і Горбачева готувались до змагань у Хорватії.

Позиція Ірини Горбачевої

За словами тренерки, думки щодо зміни громадянства виникли не спонтанно.

"Думки є, ми спілкувалися про це з президентом федерації, головним тренером. Думки є, до цього ми йшли не один день, а впродовж останніх років. Думки є про це, але все буде вирішено та остаточно сказано пізніше. Треба все зважити та узгодити. Чи є шанс в української федерації зберегти Ковтуна? Чесно кажучи, дуже складно від того, що відбувається у нашій федерації. Я людина така — якщо сказала, то й зробила. А у нас [у федерації] щосекунди щось нове, і я не хочу стежити, хто з ким товаришує чи свариться", – сказала Горбачева.

Ірина Горбачева та Ілля Ковтун

Ірина Горбачева та Ілля Ковтун, Фото: Facebook

 

Позиція НОК та Мінспорту

Президент Національного олімпійського комітету Вадим Гутцайт вважає, що потрібно поспілкуватись з Горбачевою та Ковтуном.

"Нам потрібно як державі, і державним органам, і НОК, поспілкуватися, запропонувати, щоб вони повернулися додому. Зробити всі умови для топового, одного з найкращих у світі спортсменів, щоб він не залишав громадянство. Бо, на мій погляд, це буде неприпустимо – з нашого боку не зробити кроки, щоб запропонувати Іллі та його тренеру пані Ірині залишитися в Україні, надати всі умови. Для нас це дуже важливий спортсмен, який є українцем, вже представляв Україну на Олімпіаді, виборов там медаль. Для нас важливо, щоб він не покинув нашу державу і не змінив громадянство", – сказав Гутцайт.

Вадим Гутцайт

Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний заявив, що вже домовився про зустріч з тренеркою Ковтуна.

"Те, що ми бачимо – це наслідок ситуації всередині федерації. Це вкотре підтверджує те, про що ми завжди говоримо: федерації на сьогодні фактично неспроможні зорганізуватися всередині себе. Ми маємо робити все, щоб вони ставали більш спроможними, спиралися на реальну підтримку атлетів, тренерів, спільноти. Ця потреба назріла вже давно. Підготовка Іллі та Ірини Володимирівни була забезпечена в повному обсязі. Ви знаєте, вони декілька років знаходяться за кордоном, не вʼїжджаючи в Україну фактично. Там, де ми могли, ми пішли назустріч. Не буду говорити про цифри, але це була достатньо суттєва підтримка з бюджету. Я думаю, що на це в них немає підстав скаржитися".

"Але зрозуміло, що життя в Україні зараз достатньо складне. Можливо, десь там воно здається кращим. В кінцевому випадку, рішення кожен приймає для себе сам. Буде, звісно, дуже прикро, але я вірю в те, що Ілля як патріот своєї країни, видатний призер, чемпіон, лишиться в країні, з країною і стане одним з провідників змін, боротися за зміни в спорті, а не обере просто піти", - йдеться у заяві Бідного.

Міністерство молоді ф спорту, уряд

Матвій Бідний. Фото: Мінспорту

Теги:
Новини
Олімпіада
спортивна гімнастика
Олімпіада-2024
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