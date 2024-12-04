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Російський олігарх Усманов покинув посаду президента FIE після протесту Харлан та українських фехтувальників

Влад Дідусь
4 грудня, 2024 середа
20:08
Спорт Алішер Усманов

Російський олігарх Алішер Усманов призупинив діяльність на посаді президента FIE (Міжнародної федерації фехтування)

Зміст

Про це з посиланням на Шведську федерацію фехтування повідомляє Mynewsdesk.

Під час першого засідання новообраного виконавчого комітету FIE Алішер Усманов подав у відставку з поста президента. Очікується, що Емануель Каціадакіс, представник Греції, замінить російського олігарха на посаді.

Усманов нібито прийняв рішення піти у відставку через санкції, накладені на нього ЄС і Швейцарією. Російський олігарх буцімто не хоче, аби обмеження щодо нього негативно вплинули на FIE та діяльність Міжнародної федерації.

Призначення Усманова та протест українських фехтувальників

У суботу, 30 листопада, близького до Кремля росіянина Алішера Усманова обрали президентом FIE (Міжнародної федерації фехтування).  

Під час голосування Алішер Усманов набрав 120 голосів. Президент Шведської федерації фехтування Отто Дракенберг - лише 26.

"Призначення місцем проведення Конгресу міста Ташкента, Узбекистан – батьківщини Усманова, завчасне поширення керівництвом FIE листа, про підтримку Усманова більш ніж 100 національними федераціями свідчило про заздалегідь написаний сценарій.  Федерація фехтування України вже давно зрозуміла, що апелювання до совісті, людяності не справляє на іноземних спортивних функціонерів жодного враження. Отже, окрім протестів, на всі незаконні й аморальні дії ФФУ реагує в юридичній площині й продовжуватиме діяти саме так. Ці дії забезпечили участь наших спортсменок в Олімпіаді та відсутність там росіян", - заявили у заяві Національної федерації фехтування України.

Легендарна українська фехтувальниця Ольга Харлан засудила міжнародну спільноту.

"Рішення Конгресу FIE на виборах президента… Ні, я не здивована. На жаль. Так, я розчарована світом фехтування. Розчарована тими, хто вирішив пограти в "цю гру". 120 федерацій… Це багато. Тож так. Велике розчарування. Більше немає слів", - написала Харлан.

Теги:
Новини
Світ
Україна
Росія
фехтування
Олімпіада
Ольга Харлан
Олімпіада-2024
Олімпійська збірна України
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