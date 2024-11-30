Російський олігарх Усманов знову очолив Міжнародну федерацію фехтування. Харлан розкритикувала це призначення

Про це повідомляє Національна федерація фехтування України.

"Призначення місцем проведення Конгресу місто Ташкент, Узбекистан – батьківщини Усманова, завчасне поширення керівництвом FIE листа, про підтримку Усманова більш ніж 100 національними федераціями свідчило про заздалегідь написаний сценарій. Федерація фехтування України вже давно зрозуміла, що апелювання до совісті, людяності не справляє на іноземних спортивних функціонерів жодного враження. Отже, окрім протестів, на всі незаконні й аморальні дії ФФУ реагує в юридичній площині й продовжуватиме діяти саме так. Ці дії забезпечили участь наших спортсменок в Олімпіаді та відсутність там росіян", - йдеться у заяві Національної федерації фехтування України.

Після консультацій зі спортсменами, тренерами, НОК, Міністерством молоді та спорту будуть визначені подальші кроки українських фехтувальників.

Легендарна українська фехтувальниця Ольга Харлан засудила міжнародну спільноту.

"Рішення Конгресу FIE на виборах президента… Ні, я не здивована. На жаль. Так, я розчарована світом фехтування. Розчарована тими, хто вирішив пограти в "цю гру". 120 федерацій… Це багато. Тож так. Велике розчарування. Більше немає слів", - написала Харлан.

Під час голосування Алішер Усманов набрав 120 голосів. Президент Шведської федерації фехтування Отто Дракенберг лише 26.