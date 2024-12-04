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Головна Війна з Росією Українські воїни витіснили ворога з Нового Комара на Донеччині, - DeepState

Українські воїни витіснили ворога з Нового Комара на Донеччині, - DeepState

Влад Дідусь
4 грудня, 2024 середа
23:37
Війна з Росією вогонь, полум'я, пожежа

Бійці 48-ї окремої штурмової бригади витіснили російських терористів з Нового Комара Донецької області

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Про це повідомляє інформаційний OSINT-проєкт DeepState.

У Новому Комарі українські воїни ліквідували низку окупантів, також вдалось взяти у полон представників 40-ї окремої бригади морської піхоти РФ.

"Село вдалося зачистити завдяки вдалим діям штурмової піхоти 48 ОШБ. Слід відзначити також достатню кількість розрахунків ФПВ, які були залучені до звільнення села. Екіпажі дронщиків перетворювали ка**пів та цеглу у вінегрет. Серед екіпажів: ФПВ РУБпАК "ВИРІЙ" 241 обр ТрО. Варто згадати і козаків з 3 МБ 31 ОМБр та танчик 23 ОМБр", - пишуть аналітики.

Новий Комар розташований північніше Великої Новосілки Донецької області.

  • 3 грудня військовий експерт, полковник ЗСУ, речник Генштабу ЗСУ (2014-2017) Владислав Селезньов зазначив, що наразі створені північні лещата оперативного оточення нашого угруповання, яке перебуває в районі населеного пункту Велика Новосілка.
Теги:
Новини
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Росія
Донбас
російська армія
ЗСУ
Донеччина
окупанти
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втрати окупантів
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