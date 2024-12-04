Українські воїни витіснили ворога з Нового Комара на Донеччині, - DeepState

Про це повідомляє інформаційний OSINT-проєкт DeepState.

У Новому Комарі українські воїни ліквідували низку окупантів, також вдалось взяти у полон представників 40-ї окремої бригади морської піхоти РФ.

"Село вдалося зачистити завдяки вдалим діям штурмової піхоти 48 ОШБ. Слід відзначити також достатню кількість розрахунків ФПВ, які були залучені до звільнення села. Екіпажі дронщиків перетворювали ка**пів та цеглу у вінегрет. Серед екіпажів: ФПВ РУБпАК "ВИРІЙ" 241 обр ТрО. Варто згадати і козаків з 3 МБ 31 ОМБр та танчик 23 ОМБр", - пишуть аналітики.

Новий Комар розташований північніше Великої Новосілки Донецької області.