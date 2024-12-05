У Нідерландах через переповнені в'язниці вирішили звільнити затриманих раніше

Про це йдеться на сайті уряду країни.

Державна секретарка з питань юстиції та безпеки Інгрід Коенраді розповіла, що відправка додому ув'язнених за 3 дні до закінчення терміну їхнього ув'язнення є неминучою.

"Це єдиний спосіб продовжувати розміщувати затриманих і правопорушників. І це найважливіше для мене. Якщо ви вчинили злочин або вас підозрюють у його скоєнні, вас заарештують і утримуватимуть під вартою. Це має вирішальне значення для нашого верховенства права", - сказала вона.

Коенраді вказала, що доклала усіх зусиль, аби не допустити переповнення в'язниць, і шукала додаткові можливості для розв'язання цієї проблеми, втім, зараз інші варіанти відсутні.

Відтак затриманим дозволять виходити з в'язниці на 3 дні раніше, щоб звільнити місце для нових правопорушників.

"Право на достроковий вихід мають усі, окрім ув'язнених з терміном покарання до 7 діб та ув'язнених, яким згодом було застосовано запобіжний захід у вигляді арешту на певний строк. Цей захід є тимчасовим і застосовується протягом якомога коротшого часу до якомога меншої кількості затриманих", - йдеться у повідомленні.

Разом з тим, в уряді вважають, що невдовзі кількість днів, на які затриманим дозволять виходити раніше, збільшиться.