Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ У Нідерландах через переповнені в'язниці вирішили звільнити затриманих раніше

У Нідерландах через переповнені в'язниці вирішили звільнити затриманих раніше

Ольга Бабишена
5 грудня, 2024 четвер
01:27
Світ Нідерланди

У всіх в'язницях і поліцейських відділках Нідерландів не вистачає місця для розміщення нових заарештованих: затриманих відпускатимуть на 3 дні раніше запланованого терміну

Зміст

Про це йдеться на сайті уряду країни. 

Державна секретарка з питань юстиції та безпеки Інгрід Коенраді розповіла, що відправка додому ув'язнених за 3 дні до закінчення терміну їхнього ув'язнення є неминучою. 

"Це єдиний спосіб продовжувати розміщувати затриманих і правопорушників. І це найважливіше для мене. Якщо ви вчинили злочин або вас підозрюють у його скоєнні, вас заарештують і утримуватимуть під вартою. Це має вирішальне значення для нашого верховенства права", - сказала вона. 

Коенраді вказала, що доклала усіх зусиль, аби не допустити переповнення в'язниць, і шукала додаткові можливості для розв'язання цієї проблеми, втім, зараз інші варіанти відсутні. 

Відтак затриманим дозволять виходити з в'язниці на 3 дні раніше, щоб звільнити місце для нових правопорушників. 

"Право на достроковий вихід мають усі, окрім ув'язнених з терміном покарання до 7 діб та ув'язнених, яким згодом було застосовано запобіжний захід у вигляді арешту на певний строк. Цей захід є тимчасовим і застосовується протягом якомога коротшого часу до якомога меншої кількості затриманих", - йдеться у повідомленні. 

Разом з тим, в уряді вважають, що невдовзі кількість днів, на які затриманим дозволять виходити раніше, збільшиться. 

  • У результаті масштабної спецоперації поліція Нідерландів затримала 23-річного чоловіка, підозрюваного у вчиненні вибуху в художній галереї MPV Gallery в Остервейку та викраденні двох робіт художника Енді Воргола. 
Теги:
Новини
Нідерланди
Читайте також:
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Автор Сергій Згурець
3 грудня, 2024 вiвторок
Сьогодні принципово змінилася ситуація на правому березі річки Оскіл. Колонка Сергія Згурця
Євгенія Кравчук
Автор Дар'я Куркіна
3 грудня, 2024 вiвторок
"У жодній країні такого немає", - нардепка Кравчук переконана, що відповідальність за публікування даних із реєстрів не має стосуватися журналістів-розслідувачів
Верховна Рада
Автор Катерина Єсікова
4 грудня, 2024 середа
Рада провалила законопроєкт про кримінальну відповідальність за публікацію даних із реєстрів
  • USD 41.48
    Купівля 41.48
    Продаж 41.95
  • EUR
    Купівля 43.59
    Продаж 44.25
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
5 грудня
01:36
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Росія запустила "шахеди". Ситуація вночі 5 грудня
00:40
Габріелюс Ландсбергіс
"Ми витратили трильйони на Ірак та Афганістан": очільник МЗС Литви вважає розміри допомоги України "мізерними"
00:07
Прапор США
Чекати на припинення боїв в Україні для відновлення означає чекати надто довго, - спецпредставник США
00:05
Кіліан Мбаппе, Реал, Ла Ліга
"Реал" несподівано програв "Атлетіку" у Ла Лізі: Мбаппе не забив пенальті
2024, середа
4 грудня
23:37
вогонь, полум'я, пожежа
Українські воїни витіснили ворога з Нового Комара на Донеччині, - DeepState
23:10
Ексклюзив
Такер Карлсон і Путін
Такер Карлсон не заважає Трампу формувати політику щодо РФ, - журналіст Цимбалюк
23:09
Сербія
Посли ЄС не змогли домовитися про продовження переговорів щодо вступу Сербії у Євросоюз, - ЗМІ
22:47
Ексклюзив
Федір Веніславський
"Питання політизовано": у Раді розглядають ситуацію щодо постачання несправних мін на фронт, - нардеп Веніславський
22:46
OPINION
Міністерство єдності: порятунок чи імітація?
22:44
Оновлено
війна з РФ, ЗСУ
З початку доби на фронті зафіксували 156 боєзіткнень: найгарячіша ситуація на Покровському та Курахівському напрямках
22:24
У НАТО почали розглядати різні сценарії припинення війни РФ проти України, - Bloomberg
22:17
Ексклюзив
Грузія, біля будівлі парламенту
За 7-10 днів стане відомо, чи встоїть грузинське суспільство, - дипломат Огризко
21:36
Держдеп США
Держдеп США запроваджує візові обмеження щодо російських чиновників, які причетні до депортації українських дітей
21:35
Оновлено
Франція
Уряд Франції відправили у відставку
21:30
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Огляд уламків "Орешника", складний Курахівський напрямок та передача стратегічних бомбардувальників Росії. Колонка Сергія Згурця
21:24
Купʼянськ
ЗСУ 4 грудня зупинили спробу прориву росіян у Купʼянськ, - ЦПД
21:10
Оновлено
Польща
У парламенті Польщі пропонують карати за "пропаганду ідеології ОУН і УПА"
20:51
Пісня Imagine Dragons стала саундтреком українського кіноальманаху "Війна очима тварин"
20:23
Володимир Зеленський
Буданов доповів про ситуацію в Грузії та Сирії: Зеленський доручив готувати санкції проти Тбілісі
20:12
Оновлено
"Олександрія" - "Динамо", УПЛ, Олександр Філіппов, Денис Попов
УПЛ: матчі "Олександрія" - "Динамо" та "Рух" - "Полісся" закінчились внічию
20:08
Алішер Усманов
Російський олігарх Усманов покинув посаду президента FIE після протесту Харлан та українських фехтувальників
20:04
Оновлено
грузія
У Грузії в офісах опозиції відбулися обшуки та затримання. У МВС прокоментували
20:03
OPINION
​"Азійський тигр" вдає гієну: що відбувається у Південній Кореї
19:59
Марія Захарова
Мальта анулювала візу речниці МЗС РФ Захарової, видану для участі у зустрічі ОБСЄ
19:50
Бій Володимир Кличко - Тайсон Ф'юрі
У Кличка зʼявився шанс повернутись на ринг, якщо Фʼюрі переможе Усика
19:48
Калін Георгеску
Переможець першого туру виборів президента Румунії Георгеску має намір зупинити допомогу Україні
19:47
Куп'янськ
Росія поцілила КАБом у житловий будинок у Куп'янську: загинула людина
19:40
Ентоні Блінкен
Блінкен підтвердив, що Україна отримає $50 млрд із заморожених російських активів найближчими тижнями
19:29
Майк Джонсон
Спікер Джонсон заявив, що не винесе на голосування в конгресі питання про додаткові $24 млрд для України
19:06
вертоліт Бундесвера
Російський корабель випустив сигнальні боєприпаси по німецькому вертольоту у Балтійському морі
18:58
Рамзан Кадиров
Кадиров звинуватив Україну в атаці на будівлю спецпризначенців у Чечні
18:49
Оновлено
Окупанти обстріляли Нікопольщину: загинула жінка, є поранений
18:48
Огляд
Війна в Сирії: чому спокій знову порушено та як до цього залучена Україна. Пояснюємо
18:39
Олаф Шольц
Українських біженців потрібно заохочувати працювати або повертатися додому, – Шольц
18:35
Ілля Ковтун
Олімпійський медаліст Ковтун може змінити громадянство. В НОК та Мінспорту відреагували
18:30
Ноутбук
Замість 12 паперових – один електронний: в Україні скоротили кількість журналів та книг обліку для військових
18:25
ракетна атака на Охматдит
РФ завдала сфері охорони здоров'я України збитків на понад $17 млрд, – МОЗ
18:09
"Ми перетнули точку неповернення": Пашинян назвав повернення Вірменії до ОДКБ неможливим
18:06
електроенергія, графіки відключень
Енергетики застосовуватимуть 5 грудня одну та дві черги вимкнень світла
18:05
перебої з мобільним інтернетом та зв'язком
Укрзалізниця вдвічі збільшила ліміти інтернету в поїздах Інтерсіті
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV