У Нідерландах затримали підозрюваного у викраденні картин Енді Воргола

Про це інформує NOS.

У ході розслідування поліція провела обшуки в Беркель-Еншоті, Ден-Бош, Ойстервейку та по той бік кордону з Бельгією. Під час обшуку в Беркель-Еншоті був заарештований 23-річний чоловік.

Натомість під час обшуку в Ден-Боші правоохоронці виявили та знешкодили вибуховий пристрій. Наразі слідство з'ясовує його зв'язок з пограбуванням галереї.

Наразі місцезнаходження викрадених картин Енді Воргола залишається невідомим.