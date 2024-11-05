У Нідерландах затримали підозрюваного у викраденні картин Енді Воргола
У результаті масштабної спецоперації поліція Нідерландів затримала 23-річного чоловіка, підозрюваного у вчиненні вибуху в художній галереї MPV Gallery в Остервейку та викраденні двох робіт художника Енді Воргола
Про це інформує NOS.
У ході розслідування поліція провела обшуки в Беркель-Еншоті, Ден-Бош, Ойстервейку та по той бік кордону з Бельгією. Під час обшуку в Беркель-Еншоті був заарештований 23-річний чоловік.
Натомість під час обшуку в Ден-Боші правоохоронці виявили та знешкодили вибуховий пристрій. Наразі слідство з'ясовує його зв'язок з пограбуванням галереї.
Наразі місцезнаходження викрадених картин Енді Воргола залишається невідомим.
- У ніч на п'ятницю, 1 листопада, в Остервейку, провінція Брабант, Нідерланди, невідомі влаштували вибух у художній галереї й украли картини Енді Воргола.
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