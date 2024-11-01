У Нідерландах невідомі влаштували вибух у художній галереї й вкрали картини Енді Воргола

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У виданні зазначили, що зловмисники, використовуючи вибухівку, висадили двері галереї та викрали дві гравюри Енді Воргола з серії "Королеви, що царюють".

Ударна хвиля була такої сили, що пошкодила вітрини сусідніх магазинів, а клямка вхідних дверей на відстані 50 метрів від епіцентру вибуху відлетіла на проїжджу частину.

За словами власника галереї Марка Піта Віссера, всі чотири гравюри: зображення Єлизавети II, Маргарет II, Нтомбі Твали та Беатрікс, ймовірно, зазнали непоправних пошкоджень під час викрадення та не підлягають реставрації.

"Всі чотири картини з дванадцятого номера разом. Ви більше ніде такого не знайдете. Є багато окремих королев, але не у вигляді серії", - зазначив Віссер.

Зловмисники, за свідченням очевидця, вирізали картини з рам та втекли на автомобілі. Ще дві картини були зняті зі стіни, але залишені на місці злочину через труднощі з транспортуванням.

Пізніше правоохоронці знайшли у Вольвенштеґу автомобіль, на якому втекли зловмисники, і в якому, ймовірно, знаходилася вибухівка. Розпочато розслідування.

Довідково: Серія "Королеви, що царюють", створена Ворголом у 1985 році, складається з 40 гравюр. Галерея MPV володіла унікальною колекцією – всі чотири картини були з одного набору.