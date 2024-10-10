У Лондоні затримали активістів, які намагалися заклеїти картину Пікассо знімком жінки з дитиною з Гази

Про це Youth Demand повідомили на своєму сайті.

9 жовтня, близько 12:00 двоє активістів руху Youth Demand зайшли до кімнати 43 Національної галереї у Лондоні та наклеїли на захисне скло картини Пабло Пікассо 1901 року "Материнство" (La Maternité) фотографію матері з Гази, яка притискає до себе дитину. Під час затримання охоронцем музею активіст виголошував промову, в якій закликав до ембарго на постачання зброї Ізраїлю та до того, щоб новий уряд Великої Британії припинив усі нові ліцензії на нафту та газ, надані з 2021 року.

Знімок, який Youth Demand наклеїли на картину Пікассо, був зроблений палестинським журналістом Алі Джадаллою. На ньому зображені матір і дитина, закривавлені після поранень від уламків.

"Мати тримає поранену дитину після ізраїльської атаки - оскільки ізраїльські авіаудари тривають дванадцятий день - у лікарні Аль-Шіфа в місті Газа", - зазначив фотограф у підписі до фото.

Як повідомляє BBC, поліція затримала двох людей. За словами працівників музею, картина була закрита захисним склом, тому не постраждала.

"Один із них був затриманий після того, як спробував прикріпити до твору мистецтва аркуш паперу. На підлогу пролилося трохи фарби, — йдеться у повідомленні. — Поліція заарештувала двох людей. Наразі кімната закрита. Картини не постраждали".

На відео, опублікованому Youth Demand у соціальних мережах, видно, як охоронець прибирає фотографію. Один із протестувальників вигукував "Свободу Палестині", коли його вивели із зали та затримали.

Зазначається, що своєю акцією активісти намагалися привернути увагу до жертв серед мирного населення в секторі Газа внаслідок воєнної операції Ізраїлю.

Останнім часом чимало творів мистецтва опинились під загрозою через активістів.