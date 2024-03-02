"Допоможіть вашим дітям!" Екоактивісти обмалювали вхід до уряду Німеччини

Про це повідомляє Deutsche Presse-Agentur.

На фотографії, опублікованій групою, зображено напис "Допоможіть вашим дітям!", відбитки долонь та декількох активістів, які сидять або лежать на землі перед стіною.

У пресрелізі Last Generation йдеться про те, що активісти закликають німецький уряд виконати свої зобов'язання перед молодим поколінням у зв'язку зі зміною клімату.

Поліція Берліна, яка розслідує цей інцидент, за підозрою у пошкодженні майна уже затримала 16 підлітків віком від 13 до 16 років для з'ясування їхніх особистих даних.

У виданні зазначили, що акції протесту Last Generation неодноразово потрапляли на шпальти газет, оскільки привертали увагу до проблеми зміни клімату, а деяких активістів заарештовували за перешкоджання дорожньому руху та інші заходи.

Проти членів групи ведеться кілька розслідувань і судових процесів, багатьох із них уже було засуджено.