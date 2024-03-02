"Допоможіть вашим дітям!" Екоактивісти обмалювали вхід до уряду Німеччини
У суботу, 2 березня, учасники групи кліматичних активістів Last Generation облили помаранчевою фарбою фасад німецької канцелярії
Про це повідомляє Deutsche Presse-Agentur.
На фотографії, опублікованій групою, зображено напис "Допоможіть вашим дітям!", відбитки долонь та декількох активістів, які сидять або лежать на землі перед стіною.
У пресрелізі Last Generation йдеться про те, що активісти закликають німецький уряд виконати свої зобов'язання перед молодим поколінням у зв'язку зі зміною клімату.
Поліція Берліна, яка розслідує цей інцидент, за підозрою у пошкодженні майна уже затримала 16 підлітків віком від 13 до 16 років для з'ясування їхніх особистих даних.
У виданні зазначили, що акції протесту Last Generation неодноразово потрапляли на шпальти газет, оскільки привертали увагу до проблеми зміни клімату, а деяких активістів заарештовували за перешкоджання дорожньому руху та інші заходи.
Проти членів групи ведеться кілька розслідувань і судових процесів, багатьох із них уже було засуджено.
- 28 січня в Луврі активісти групи Riposte alimentaire облили супом "Мону Лізу", "розпочавши кампанію громадянського спротиву з чіткою вимогою, яка принесе користь усім: соціальне забезпечення для сталого харчування".
- 10 лютого двоє членів групи Riposte alimentaire облили супом картину Клода Моне Le Printemps у ліонському Музеї образотворчих мистецтв.
- 13 лютого в італійській Флоренції екоактивісти приклеїли фотографії руйнівних змін клімату до скляної панелі на знаменитій картині Сандро Боттічеллі "Народження Венери".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38 Купівля 38Продаж 38.55
- EUR Купівля 41.09Продаж 41.93
- Актуальне
- Важливе