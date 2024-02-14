В Італії екоактивісти приклеїли фото наслідків змін клімату на картину Боттічеллі
В італійській Флоренції 13 лютого екоактивісти приклеїли фотографії руйнівних змін клімату до скляної панелі на знаменитій картині Сандро Боттічеллі "Народження Венери"
Про це пише Barron's із посиланням на AFP.
Зазначається, що акцію влаштували двоє активістів з Last Generation. Вони встигли опублікувати зображення прикріплених наліпок до картини XV століття у галереї Уффіці перед тим, як їх провели до поліцейської дільниці.
"Уряд продовжує удавати, що поля не горіли в січні, що вода не буде проблемою цього літа, що будинки, зруйновані повенями, є випадковими подіями, а не викликаними людським вибором", - наголосив один з протестувальників
У січні парламент Італії схвалив закон, що посилює покарання для людей, які завдають шкоди пам’ятникам і культурним об’єктам після серії кліматичних протестів.
Організація Last Generation ("Останнє покоління") почала проводити мирні, але деструктивні протести в Італії у 2022 році напередодні загальних виборів, закликаючи політиків усіх партій зробити проблеми зміни клімату своїм пріоритетом.
- 10 лютого двоє членів групи Riposte alimentaire облили супом картину Клода Моне "Le Printemps" у ліонському Музеї образотворчих мистецтв.
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