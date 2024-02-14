В Італії екоактивісти приклеїли фото наслідків змін клімату на картину Боттічеллі

Про це пише Barron's із посиланням на AFP.

Зазначається, що акцію влаштували двоє активістів з Last Generation. Вони встигли опублікувати зображення прикріплених наліпок до картини XV століття у галереї Уффіці перед тим, як їх провели до поліцейської дільниці.

"Уряд продовжує удавати, що поля не горіли в січні, що вода не буде проблемою цього літа, що будинки, зруйновані повенями, є випадковими подіями, а не викликаними людським вибором", - наголосив один з протестувальників

У січні парламент Італії схвалив закон, що посилює покарання для людей, які завдають шкоди пам’ятникам і культурним об’єктам після серії кліматичних протестів.

Організація Last Generation ("Останнє покоління") почала проводити мирні, але деструктивні протести в Італії у 2022 році напередодні загальних виборів, закликаючи політиків усіх партій зробити проблеми зміни клімату своїм пріоритетом.