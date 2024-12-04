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"Ми перетнули точку неповернення": Пашинян назвав повернення Вірменії до ОДКБ неможливим

Дар'я Куркіна
4 грудня, 2024 середа
18:09
Світ

Премʼєр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що його країна вважає себе поза Організацією договору про колективну безпеку (ОДКБ), а повернення туди - неможливе

Зміст

Про це повідомляє Armenpress.

Пашинян підкреслив, що Єреван вже пройшов точку неповернення до ОДКБ.

"Ми не просто накладаємо вето на будь-який документ, тому що, по суті, ми вже вважаємо себе поза ОДКБ, і нехай вони приймають такі рішення, які хочуть. Ми не втручаємося в їхні справи з поваги до наших колег. Але ще раз кажу, в тому числі й розрив між цими подіями та їх публічним взаємним вираженням, робить повернення Республіки Вірменія в ОДКБ все складнішим, якщо не сказати неможливим. Я думаю, що тут ми перетнули точку неповернення", - пояснив він.

Премʼєр наголосив, що позиція Вірменії є чіткою, додавши, що у 2021 і 2022 роках існували "територіальні посягання та агресія проти Вірменії", а агресія "відбулася після того, як ми обговорили це питання з союзниками".

"І в цей час ми отримали відповідь від наших союзників, що кордони Республіки Вірменія є червоною лінією. Коли сталося посягання, ми сказали: шановні колеги, та червона лінія, про яку ви говорили, перетнута. Після цього вони сказали: знаєте, здається, що кордон не був делімітований? Тут ми сказали: в такому випадку, де ж проходить червона лінія, покажіть зону відповідальності ОДКБ в Республіці Вірменія. Вони не показали. І моя реакція, яку я публічно озвучив, була такою: якщо ОДКБ не має зони відповідальності у Вірменії та не може показати цю лінію, то ОДКБ як організації не існує", - зауважив Пашинян.

За словами очільника вірменського уряду, через це він не підписав підсумковий документ саміту ОДКБ восени 2022 року. Пашинян акцентував: Єреван заморозив свою участь в організації, тому держава не бере участі в розробці документів.

Що передувало

23 лютого прем’єр Вірменії Пашинян заявив, що його країна "заморозила" участь в Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ), в якій "домінує Москва".

13 червня Пашинян натякнув на можливість виходу країни з Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ), у МЗС країни пояснили його слова. 

6 серпня Вірменія оголосила, що не братиме участі у навчаннях Організації договору про колективну безпеку 14 - 16 серпня у російському Новосибірську.

Теги:
Новини
Росія
політика
Вірменія
ОДКБ
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