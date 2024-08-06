Вірменія вчетверте не братиме участі у навчаннях ОДКБ

Про це інформує пресслужба ОДКБ.

Це буде четвертою відмовою Вірменії від участі в навчаннях ОДКБ. Втім, у навчаннях братимуть участь Росія, Білорусь, Казахстан, Таджикистан і Киргизстан. Йдеться про підрозділи:

збройних сил держав-членів ОДКБ

міністерств внутрішніх справ Республіки Білорусь, Киргизької Республіки та Республіки Таджикистан

Національної гвардії Республіки Казахстан і Росгвардії

представників спеціальних служб Республіки Казахстан, Киргизької Республіки та Республіки Таджикистан

МНС Республіки Білорусь, Киргизької Республіки, Російської Федерації та Республіки Таджикистан

оперативні групи Секретаріату та Об'єднаного штабу ОДКБ

Вони обмінюватимуться досвідом і вдосконалюватимуть навички взаємодії між підрозділами сил спеціального призначення.