Вірменія вчетверте не братиме участі у навчаннях ОДКБ
Вірменія оголосила, що не братиме участі у навчаннях Організації договору про колективну безпеку, які проходитимуть з 14 до 16 серпня у російському Новосибірську
Про це інформує пресслужба ОДКБ.
Це буде четвертою відмовою Вірменії від участі в навчаннях ОДКБ. Втім, у навчаннях братимуть участь Росія, Білорусь, Казахстан, Таджикистан і Киргизстан. Йдеться про підрозділи:
- збройних сил держав-членів ОДКБ
- міністерств внутрішніх справ Республіки Білорусь, Киргизької Республіки та Республіки Таджикистан
- Національної гвардії Республіки Казахстан і Росгвардії
- представників спеціальних служб Республіки Казахстан, Киргизької Республіки та Республіки Таджикистан
- МНС Республіки Білорусь, Киргизької Республіки, Російської Федерації та Республіки Таджикистан
- оперативні групи Секретаріату та Об'єднаного штабу ОДКБ
Вони обмінюватимуться досвідом і вдосконалюватимуть навички взаємодії між підрозділами сил спеціального призначення.
- 23 лютого прем’єр Вірменії Пашинян заявив, що його країна "заморозила" участь в Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ), в якій "домінує Москва".
- 13 червня Пашинян натякнув на можливість виходу країни з Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ), у МЗС країни пояснили його слова.
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