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Ексклюзив

Такер Карлсон не заважає Трампу формувати політику щодо РФ, - журналіст Цимбалюк

Тетяна Нижник
4 грудня, 2024 середа
23:10
Світ Такер Карлсон і Путін

Схоже, американський блогер та колишній ведучий політичних ток-шоу на CNN та Fox News Такер Карлсон не проти, що російських загарбників і солдатів вбивають на українській території

Зміст

Таку думку висловив журналіст Роман Цимбалюк в етері Еспресо.

"Такер Карлсон у своїй цікавій заяві використав термін "mainland", коли говорив про Росію. Наскільки я розумію, це перекладається як "континентальна Росія". Це створює враження, що Такер не проти, коли ЗСУ вбивають окупантів на українській землі", - зазначив він.

Сьогодні Майк Джонсон заявив, що гроші для України на наступний рік і в подальшому – вже є компетенцією Дональда Трампа, а не Джозефа Байдена. І з цим можна погодитися. А Такер зробив багато для перемоги Трампа, зауважив Цимбалюк.

"Він не заважає обраному президенту формувати свою політику щодо Російської Федерації. Якщо йдеться про війну Сполучених Штатів і Росії, варто відзначити, що американці чудово воюють, оскільки наші ракети американського походження летять на російську територію, а американці почуваються чудово. Такер може почути другу серію лекцій про Рюриковичів, Леніна, який "винайшов" Україну, і про захист російськомовного населення, на яке скидають авіабомби", - додав він.

  • У лютому Такер Карлсон узяв інтерв'ю в Путіна, який серед іншого визнав, що не досяг своїх цілей в Україні. Згодом Карлсон поділився враженнями від спілкування з диктатором. 
  • 30 квітня Карлсон опублікував розмову з філософом Олександром Дугіним, якого вважають одним із головних ідеологів сучасної Росії та "русского міра". 
  • Пізніше він заявив, що отримав згоду на розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Речник президента Сергій Никифоров спростував це. 
  • 4 грудня стало відомо, що Такер Карлсон прилетів до РФ, він анонсував інтерв'ю з Лавровим.
Теги:
Новини
Україна
Росія
російська армія
ЗСУ
Джо Байден
Війна з Росією
окуповані території
окупанти
Дональд Трамп
США
допомога США Україні
зброя для України
втрати окупантів
Світ про Україну
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