Таку думку висловив журналіст Роман Цимбалюк в етері Еспресо.

"Такер Карлсон у своїй цікавій заяві використав термін "mainland", коли говорив про Росію. Наскільки я розумію, це перекладається як "континентальна Росія". Це створює враження, що Такер не проти, коли ЗСУ вбивають окупантів на українській землі", - зазначив він.

Сьогодні Майк Джонсон заявив, що гроші для України на наступний рік і в подальшому – вже є компетенцією Дональда Трампа, а не Джозефа Байдена. І з цим можна погодитися. А Такер зробив багато для перемоги Трампа, зауважив Цимбалюк.

"Він не заважає обраному президенту формувати свою політику щодо Російської Федерації. Якщо йдеться про війну Сполучених Штатів і Росії, варто відзначити, що американці чудово воюють, оскільки наші ракети американського походження летять на російську територію, а американці почуваються чудово. Такер може почути другу серію лекцій про Рюриковичів, Леніна, який "винайшов" Україну, і про захист російськомовного населення, на яке скидають авіабомби", - додав він.