"Одна з найтупіших речей, яку я коли-небудь чув": Карлсон сказав, що його найбільше вразило в інтерв'ю з Путіним

Про це йшлося в подкасті Лекса Фрідмана.

За словами Карлсона, його вразило те, як Путін близько 8 хвилин розводився про "денацифікацію" як ціль так званої спецоперації в Україні.

"Я думаю, що це одна з найтупіших речей, яку я коли-небудь чув. Я так і не зрозумів, що означає. Денацифікація?" — заявив пропагандист.

Карлсон додав, що йому вкрай не сподобалася ця частина розмови з Путіним, у якій він "просто намагався очорнити Україну". На його думку, називати когось "нацистом" – це просто спосіб назвати когось "злом".

"Не існує ніякого нацистського руху у 2024 році. Це спосіб назвати людину злом. Окей, Путін не любить українських націоналістів. Путін узагалі не любить націоналістів. Але називати їх (українців, — ред.) нацистами, я думаю, це було дуже по-дитячому", — сказав Карлсон.

Він також зазначив, що під час інтерв'ю з Путіним у нього склалося враження, що диктатор дійсно вірить у те, що говорить.

У лютому Такер Карлсон узяв інтерв'ю в Путіна. Той серед іншого визнав, що не досяг своїх цілей в Україні.

Читайте також: Хто такий Такер Карлсон? І чому його фейки про Україну та Зеленського кращий подарунок Кремлю