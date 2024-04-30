Карлсон, який брав інтерв’ю у Путіна, оприлюднив розмову з ідеологом рашизму Дугіним

Про це пише ВВС, з посиланням на інтерв’ю у мережі Х.

У повідомленні сказано, що інтерв'ю з Дугіним було записано в Москві, куди Карлсон вирушив у лютому цього року, щоб поговорити з Путіним.

Під час відео Карлсон нагадує, що дочку Дугіна Дар'я було вбито (як каже ведучий, це зробили українські спецслужби), він також стверджує, що книги Дугіна "не продає Amazon".

У своєму інтерв'ю Дугін повторює свої тези про помилковість ідеології індивідуалізму та лібералізму в "англо-саксонському світі".

Прямих питань про російське вторгнення в Україну Карлсон Дугіну не ставив.