Карлсон, який брав інтерв’ю у Путіна, оприлюднив розмову з ідеологом рашизму Дугіним
Американський телеведучий Такер Карлсон опублікував розмову з філософом Олександром Дугіним, якого вважають одним із головних ідеологів сучасної Росії та "русского міра"
Про це пише ВВС, з посиланням на інтерв’ю у мережі Х.
У повідомленні сказано, що інтерв'ю з Дугіним було записано в Москві, куди Карлсон вирушив у лютому цього року, щоб поговорити з Путіним.
Під час відео Карлсон нагадує, що дочку Дугіна Дар'я було вбито (як каже ведучий, це зробили українські спецслужби), він також стверджує, що книги Дугіна "не продає Amazon".
У своєму інтерв'ю Дугін повторює свої тези про помилковість ідеології індивідуалізму та лібералізму в "англо-саксонському світі".
Прямих питань про російське вторгнення в Україну Карлсон Дугіну не ставив.
- Нагадаємо, у лютому Такер Карлсон узяв інтерв'ю в Путіна, який серед іншого визнав, що не досяг своїх цілей в Україні.
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