Ексведучий Fox News Карлсон, який брав інтерв’ю у Путіна, заявив, що поговорить із Зеленським

Про це Карлсон повідомив у соцмережі Х.

"Схоже, ми отримали (згоду на, - ред.) інтерв'ю із Зеленським. Ми намагалися це зробити протягом двох років, і з особливою інтенсивністю після інтерв'ю з Путіним у лютому", - написав він.

Карлсон зазначив, що має на меті "донести до американців вкрай необхідну інформацію про конфлікт, який повністю змінює позицію їхньої країни у світі".

Він висловив сподівання, що інтерв'ю відбудеться незабаром.