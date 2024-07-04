Ексведучий Fox News Карлсон, який брав інтерв’ю у Путіна, заявив, що поговорить із Зеленським
Американський блогер та колишній ведучий Fox News Такер Карлсон, який раніше брав інтерв'ю в російського диктатора Путіна та ідеолога рашизму Дугіна, заявив, що отримав згоду на розмову з президентом України Володимиром Зеленським
Про це Карлсон повідомив у соцмережі Х.
"Схоже, ми отримали (згоду на, - ред.) інтерв'ю із Зеленським. Ми намагалися це зробити протягом двох років, і з особливою інтенсивністю після інтерв'ю з Путіним у лютому", - написав він.
Карлсон зазначив, що має на меті "донести до американців вкрай необхідну інформацію про конфлікт, який повністю змінює позицію їхньої країни у світі".
Він висловив сподівання, що інтерв'ю відбудеться незабаром.
- У лютому Такер Карлсон узяв інтерв'ю в Путіна, який серед іншого визнав, що не досяг своїх цілей в Україні. Згодом Карлсон поділився враженнями від спілкування з диктатором.
- 30 квітня Карлсон опублікував розмову з філософом Олександром Дугіним, якого вважають одним із головних ідеологів сучасної Росії та "русского міра".
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