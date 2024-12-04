Про це він заявив у Х, передає УП.

"Вчора ми повернулися до Москви, щоб взяти інтерв’ю у міністра закордонних справ Росії", - заявив пропагандист.

За словами Карлсона, інтерв’ю з Лавровим стане доступним "дуже скоро". Він наголосив, що Лавров є міністром закордонних справ із найдовшим терміном перебування на посаді у світі.

Він додав, що розмовляв з Лавровим, щоб показати "російський погляд" на війну в Україні. Водночас Карлсон розкритикував політику адміністрації чинного президента США Джо Байдена щодо війни, заявивши, що вона "все більше наближає США до ядерного конфлікту з Росією", повторюючи наративи Кремля.

Водночас він розкритикував рішення Байдена дозволити Україні використовувати зброю американського виробництва для завдавати ударів по території Росії, стверджуючи, що це наблизило США "до ядерної війни, як ніколи в історії".