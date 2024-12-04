Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Пропагандист Карлсон прилетів до РФ й анонсував інтерв'ю з Лавровим

Пропагандист Карлсон прилетів до РФ й анонсував інтерв'ю з Лавровим

Катерина Єсікова
4 грудня, 2024 середа
07:26
Світ Такер Карлсон у Москві

Американський блогер та колишній ведучий політичних ток-шоу на CNN та Fox News Такер Карлсон прилетів до Москви, де анонсував інтерв'ю з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим

Зміст

Про це він заявив у Х, передає УП.

"Вчора ми повернулися до Москви, щоб взяти інтерв’ю у міністра закордонних справ Росії", - заявив пропагандист.

За словами Карлсона, інтерв’ю з Лавровим стане доступним "дуже скоро". Він наголосив, що Лавров є міністром закордонних справ із найдовшим терміном перебування на посаді у світі.

Він додав, що розмовляв з Лавровим, щоб показати "російський погляд" на війну в Україні. Водночас Карлсон розкритикував політику адміністрації чинного президента США Джо Байдена щодо війни, заявивши, що вона "все більше наближає США до ядерного конфлікту з Росією", повторюючи наративи Кремля.

Водночас він розкритикував рішення Байдена дозволити Україні використовувати зброю американського виробництва для завдавати ударів по території Росії, стверджуючи, що це наблизило США "до ядерної війни, як ніколи в історії".

  • У лютому Такер Карлсон узяв інтерв'ю в Путіна, який серед іншого визнав, що не досяг своїх цілей в Україні. Згодом Карлсон поділився враженнями від спілкування з диктатором. 
  • 30 квітня Карлсон опублікував розмову з філософом Олександром Дугіним, якого вважають одним із головних ідеологів сучасної Росії та "русского міра". 
  • Пізніше він заявив, що отримав згоду на розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Речник президента Сергій Никифоров спростував це. 

 

 

Теги:
Відео
Новини
Україна
Росія
журналісти
Сергій Лавров
Війна з Росією
США
Світ про Україну
Читайте також:
прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо
Автор Світлана Кравченко
3 грудня, 2024 вiвторок
Трамп запропонував Канаді стати 51-м штатом США після заяви Трюдо, що мито на канадські товари у 25% зруйнує економіку країни
Дональд Трамп
Автор Марина Клюєва
2 грудня, 2024 понедiлок
Європа хоче показати Трампу, що не прийме мир за рахунок лише України і компроміс має бути реальним, - політичний аналітик Волох
Автор Катерина Єсікова
3 грудня, 2024 вiвторок
РФ знову атакувала Україну дронами: є влучання в обʼєкти енергетичної інфраструктури
  • USD 41.5
    Купівля 41.5
    Продаж 41.98
  • EUR
    Купівля 43.58
    Продаж 44.29
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
4 грудня
08:41
Північна Корея
Північнокорейські військові у РФ жаліються на нестачу їжі, - ГУР
08:35
Канада готова надати України додаткових 450 млн. позики
Україна та Канада підписали меморандум про активізацію двосторонньої торгівлі та бізнес-контактів
08:27
Ексклюзив
Карта бойових дій за 27 листопада – 4 грудня
"Росіяни розширюють фланги": депутат облради Скорик розповів про ситуацію на Харківщині
08:24
Українці
Лубінець: чисельність населення України скоротилася до 35,8 млн людей
08:20
Огляд
Карта бойових дій за 27 листопада – 4 грудня
Карта бойових дій за період 27 листопада – 4 грудня: наступ росіян поступово стагнує на Покровсько-Курахівському фронті
08:19
Оновлено
війна з РФ, ЗСУ
За добу на фронті сталося 192 боєзіткнення: росіяни активно атакують на Покровському й Курахівському напрямках
08:09
Віктор Ляшко
В Україні створять щонайменше 200 центрів ментального здоров'я
08:07
Кір Стармер і Володимир Зеленський
Прем'єр Британії Стармер заявив про необхідність посилення позиції України перед ймовірними переговорами з РФ
08:00
OPINION
блог Олеся Яхно
Війна у часі поступово витісняє війну у реальному просторі
07:46
Люксембург
"Знову призведе до напруги": Люксембург виступив проти вступу України в НАТО
07:34
Ердоган поговорив телефоном з Путіним: йшлося про події в Сирії
07:16
втрати росіян
Армія РФ за добу війни в Україні втратила 1670 військових, 7 танків і 31 бронемашину
07:00
Оновлено
електроенергія, шахеди
Росія запустила по Україні групи безпілотників у ніч на 4 грудня
06:49
Оновлено
Ракетоносій "калібрів"
РФ вивела у Чорне море 4 ракетоносії: загальний залп - до 24 "калібрів"
06:41
Ілюстративне фото
У Росії заявили про збиття 24 БПЛА: росЗМІ пишуть про вибухи в районі авіабази в Рязані
06:32
депортація дітей з окупованих теріторій в Росію
Єльський університет назвав імена понад 300 із понад 30 тис. депортованих Росією українських дітей
05:57
Ентоні Блінкен
Блінкен і Бербок обговорили подальшу підтримку України
01:34
Carlsberg
Carlsberg оголосив про продаж "Балтики" й вихід з РФ. За даними ЗМІ, компанію придбав партнер Путіна з дзюдо
01:02
Пентагон
Пентагон: США знищили кілька цілей у Сирії з метою самооборони
00:32
Українську писанку визнали культурним надбанням людства
00:15
Грузія протести
У Грузії тривають протести, МВС повідомило про 293 затриманих
2024, вiвторок
3 грудня
23:43
Кордон з Молдовою, прикордонники
Видали голосові повідомлення: прикордонники розсекретили чоловіка з "інвалідністю", який намагався виїхати в Молдову
23:04
Україна (U-21), молодіжна збірна України
Збірна України дізналась суперників на молодіжному Євро-2025
22:55
Українські розробники з Brave1 створили власний дрон Mavic
22:50
Оновлено
діти, злочини росії
"Дії Росії є кричущим порушенням міжнародного права": МЗС прокоментувало звіт про примусове всиновлення у РФ українських дітей
22:41
Ексклюзив
НАТО
Не дуже доросла, трохи істерична реакція, - політолог Розумний про заяву МЗС України щодо відмови від альтернатив членству в НАТО
22:35
Ексклюзив
ЗСУ
Ситуація погіршується не тільки на Курахівському, а й на Покровському напрямку, - авіаексперт Романенко
22:33
OPINION
Прощавай, Німеччино: чому українські біженці змушені повертатися та чи готова до цього Україна
22:31
Оновлено
Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль
У Південній Кореї скасували воєнний стан: він тривав близько 6 годин
22:30
вогонь, полум'я, пожежа
Росіяни завдали ракетного удару по інфраструктурі Сумщини
22:23
Олег Синєгубов
У Купʼянську залишаються понад 1,6 тис. людей
21:48
ппо
Системи ППО потрібні Україні для захисту 19 стратегічних обʼєктів, - Сибіга
21:09
Оновлено
РФ обстріляла Костянтинівку й Покровськ: є загиблі, серед поранених 3-місячне немовля
20:59
IRIS-T
У грудні очікуємо системи ППО від кількох партнерів, – Зеленський
20:48
Ісраель Васкес
Помер колишній чемпіон світу з боксу Васкес
20:38
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Сьогодні принципово змінилася ситуація на правому березі річки Оскіл. Колонка Сергія Згурця
20:24
Оновлено
Суд узяв під варту ексзаступника голови Вищого господарського суду, підозрюваного в одержанні хабаря й участі у злочинній організації
20:09
Суджа, РФ, Курська область
Жодних наказів тримати Курщину до інавгурації Трампа ЗСУ не отримували, - ЦПД
20:03
OPINION
Грузія: точкою біфуркації стане 13 грудня
19:52
Марк Рютте
Нам потрібно переконатися, що Україна зможе перейти до перемовин з Росією з позиції сили, - генсек НАТО Рютте зустрівся із очільником МЗС Сибігою
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV