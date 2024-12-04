Пропагандист Карлсон прилетів до РФ й анонсував інтерв'ю з Лавровим
Американський блогер та колишній ведучий політичних ток-шоу на CNN та Fox News Такер Карлсон прилетів до Москви, де анонсував інтерв'ю з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим
Про це він заявив у Х, передає УП.
"Вчора ми повернулися до Москви, щоб взяти інтерв’ю у міністра закордонних справ Росії", - заявив пропагандист.
За словами Карлсона, інтерв’ю з Лавровим стане доступним "дуже скоро". Він наголосив, що Лавров є міністром закордонних справ із найдовшим терміном перебування на посаді у світі.
Він додав, що розмовляв з Лавровим, щоб показати "російський погляд" на війну в Україні. Водночас Карлсон розкритикував політику адміністрації чинного президента США Джо Байдена щодо війни, заявивши, що вона "все більше наближає США до ядерного конфлікту з Росією", повторюючи наративи Кремля.
Водночас він розкритикував рішення Байдена дозволити Україні використовувати зброю американського виробництва для завдавати ударів по території Росії, стверджуючи, що це наблизило США "до ядерної війни, як ніколи в історії".
- У лютому Такер Карлсон узяв інтерв'ю в Путіна, який серед іншого визнав, що не досяг своїх цілей в Україні. Згодом Карлсон поділився враженнями від спілкування з диктатором.
- 30 квітня Карлсон опублікував розмову з філософом Олександром Дугіним, якого вважають одним із головних ідеологів сучасної Росії та "русского міра".
- Пізніше він заявив, що отримав згоду на розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Речник президента Сергій Никифоров спростував це.
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