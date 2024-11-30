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Російському генералу Нікіфорову, який наказав ударити "іскандером" по драмтеатру у Чернігові заочно повідомили про підозру

Катерина Ганжа
30 листопада, 2024 субота
12:20
Війна з Росією

СБУ та прокуратура заочно повідомили про підозру російському генералу Євгену Нікіфорову, який наказав ударити "іскандером" по драмтеатру у Чернігові

Зміст

Про це повідомили в Службі безпеки України. 

Зазначається, що правоохоронці зібрали докази воєнних злочинів з боку російського генерал-полковника Євгена Нікіфорова – командувача угрупованням військ "Захід" збройних сил РФ.

"19 серпня 2023 року за його наказом окупанти здійснили ракетний удар по Чернігівському обласному академічному музично-драматичному театру імені Тараса Шевченка. Під час повітряної атаки ворог застосував крилату ракету комплексу "Іскандер-М", запуск якої здійснили з території Курської області Росії", - повідомили в СБУ.

Тоді внаслідок ворожої атаки загинуло семеро місцевих жителів, серед них – шестирічна дитина. Ще понад 200 людей отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

"Велика кількість загиблих і постраждалих пов’язана з тим, що ракетний удар рашистів відбувся у центральній частині міста. Крім того, під час вибуху було пошкоджено багатоквартирні будинки, адміністративні будівлі та автомобілі громадян", - додали в Службі безпеки.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Нікіфорову про підозру за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством).

"Тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави", - наголосили в СБУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • Українські правоохоронці оголосили підозру генерал-лейтенанту РФ, за наказом якого 26 червня 2022 року окупанти завдали ракетних ударів по цивільному населенню Києва.
Теги:
Новини
Кримінал
Росія
СБУ
російська армія
окупанти
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