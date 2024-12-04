Рада провалила законопроєкт про кримінальну відповідальність за публікацію даних із реєстрів

Про це повідомляє нардеп Ярослав Железняк.

Зазначається, що в цілому за законопроєкт проголосували лише 213 нардепів, тож депутати відправили документ на повторне друге читання 229 голосами.

"Рада провалила зашкварний закон №10242 щодо встановлення кримінальної відповідальності за несанкціоноване втручання, збут або розповсюдження інформації, що оброблюється в публічних електронних реєстрах", - йдеться у повідомленні.

Що передувало

Відповідний законопроєкт посилює та впроваджує кримінальну відповідальність у вигляді 8 років позбавлення волі за розголошення у вільному доступі конфіденційної інформації з публічних реєстрів під час дії воєнного стану.

Тоді медіарух, медійні, правозахисні організації закликали народних депутатів України не підтримувати законопроєкт щодо відповідальності за публікування даних з реєстрів у його нинішній редакції.

Народний депутат України, голова Комітету ВР з питань свободи слова Ярослав Юрчишин заявив, що ухвалення відповідного законопроєкту може призвести до проблем із євроінтеграцією України.