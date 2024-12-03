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Медійники закликали ВР не голосувати за законопроєкт про відповідальність за публікування даних із реєстрів

Ольга Бабишена
3 грудня, 2024 вiвторок
03:31
Суспільство Верховна Рада

Медіарух, медійні, правозахисні організації закликали народних депутатів України не підтримувати законопроєкт №10242 щодо відповідальності за публікування даних з реєстрів у його нинішній редакції

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Відповідну заяву опублікував Детектор медіа. 

За словами представників медіаруху, запропоновані у законопроєкті норми створюють суттєві ризики для свободи слова, діяльності журналістів та захисту викривачів корупції. Основне занепокоєння викликає посилення та впровадження кримінальної відповідальності за публікацію конфіденційної інформації з публічних реєстрів. Законопроєкт передбачає до 8 років ув’язнення за такі дії під час воєнного стану. Медіаексперти вважають це непропорційно жорстким заходом, який фактично перетворює такі правопорушення на тяжкі злочини.

"Під прикриттям боротьби із "зловживанням даними" створюється інструмент, який може бути використаний для переслідування журналістів, що висвітлюють корупційні схеми або зловживання владою", - йдеться у повідомленні. 

Крім того, законопроєкт не передбачає механізмів захисту журналістів чи викривачів у випадках, коли розголошення інформації є суспільно необхідним. На думку експертів, це може ускладнити захист журналістів у суді навіть за наявності норм, передбачених законами "Про інформацію" та "Про доступ до публічної інформації". Крім того, статус тяжких злочинів дозволяє застосовувати негласні слідчі дії проти журналістів, такі як прослуховування чи стеження, що суперечить принципам захисту джерел інформації.

"Законопроєкт просувається під виглядом виконання вимог Європейського Союзу, однак його положення суперечать принципам свободи слова, захисту журналістських джерел і викривачів, закріпленим у міжнародних документах, включно з нещодавно ухваленим Європейським актом про свободу медіа", - наголосили медійники. 

Вказано, що посилення відповідальності має супроводжуватися впровадженням механізмів захисту журналістів і викривачів корупції. Законодавчі ініціативи, що обмежують можливість суспільного контролю за діями влади, шкодять демократичним процесам та підривають довіру до державних інституцій.

"Ми підтримуємо вдосконалення законодавства, але лише в тому випадку, якщо воно враховує інтереси суспільства, а не стає інструментом для утисків свободи слова. У теперішній час, коли Україна бореться за своє майбутнє як демократична держава, будь-які спроби обмеження прав журналістів понад цілковиту необхідність, виправдану потребою захисту інтересів держави, а не окремих її представників, є неприйнятними. Закликаємо міжнародні організації та правозахисників долучитися до оцінки цього законопроєкту та висловити свою позицію щодо його впливу на свободу слова в Україні", - йдеться у заяві. 

Теги:
Новини
Україна
Верховна Рада
журналісти
ВРУ
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