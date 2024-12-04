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Суперечить європейським стандартам: Юрчишин про законопроєкт щодо відповідальності за публікування даних із реєстрів

Оксана Ліховід
4 грудня, 2024 середа
11:57
Суспільство Ярослав Юрчишин

Народний депутат України, голова Комітету ВР з питань свободи слова Ярослав Юрчишин заявив, що ухвалення законопроєкту про відповідальність за публікацію даних з реєстрів може призвести до проблем із євроінтеграцією України

Зміст

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Насправді сам законопроєкт і ініціатива не нові, але дуже вчасно витягнуті. Останнім часом бачимо, що переважна більшість проблем, які висвітлюються журналістами в напрямку подолання корупції, мають тенденцію до досить ефективного розв'язання. І це чи не єдиний реальний механізм, за допомогою якого можна викривати такі справи - це журналістські розслідування", - зауважив Юрчишин.

За словами голови Комітету ВР з питань свободи слова, законопроєкт про відповідальність за публікування даних із реєстрів суперечить європейським стандартам. Якщо журналісти отримали публічно значущу інформацію, вони мають її оприлюднювати згідно з міжнародними стандартами. Тобто викривальна журналістика на цьому й базується.

"Викривачі починають співпрацювати з журналістами, журналісти оприлюднюють інформацію, і ми маємо хоч якийсь шанс на розв'язання проблеми. Ще у 2023 році колишні ОПЗЖ на чолі з паном Мамкою зареєстрували законопроєкт, який посилював відповідальність цих викривачів. Після досить серйозного обговорення було ухвалено рішення, що під час воєнного стану потрібно посилити відповідальність за викриття, за несанкціонований доступ до військових реєстрів, не до реєстру закупівель", - пояснив Юрчишин.

Голова Комітету ВР з питань свободи слова також додав, що європейські партнери шукають механізми, як навпаки, захищати викривачів і журналістів-розслідувачів.

"Водночас Україна вирішила піти своїм традиційним третім шляхом. Вчора вдалося переконати колег не ставити цей законопроєкт на голосування. Але сьогодні справа продовжиться. Якщо не вдасться зняти цей законопроєкт, ми матимемо проблеми з євроінтеграцією", - наголосив Юрчишин.

  • Медіарух, медійні, правозахисні організації закликали народних депутатів України не підтримувати законопроєкт №10242 щодо відповідальності за публікування даних з реєстрів у його нинішній редакції.




 

Теги:
Новини
Україна
Верховна Рада
ЄС
журналісти
корупція в Україні
євроінтеграція
Вступ в ЄС
ВРУ
Ярослав Юрчишин
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