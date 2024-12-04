Окупанти обстріляли Нікопольщину: загинула жінка, є поранений
Російська окупаційна армія 4 грудня атакувала безпілотниками Нікопольський район Дніпропетровської області, внаслідок чого загинула літня жінка
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Згідно з повідомленням, окупанти атакували Нікополь дроном-камікадзе, внаслідок чого смертельні поранення дістала 88-річна жінка.
"Є в районі й постраждалий, у Мирівській громаді. По ній агресор також поцілив безпілотником. 64-річний чоловік дістав осколкове поранення та забій", - написав Лисак.
За даними чиновника, потерпілому надали медичну допомогу на місці, його стан задовільний.
- 2 грудня РФ атакувала Нікопольський район зо два десятки разів, унаслідок чого дістав поранення юнак.
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