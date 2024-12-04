Окупанти обстріляли Нікопольщину: загинула жінка, є поранений

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Згідно з повідомленням, окупанти атакували Нікополь дроном-камікадзе, внаслідок чого смертельні поранення дістала 88-річна жінка.

"Є в районі й постраждалий, у Мирівській громаді. По ній агресор також поцілив безпілотником. 64-річний чоловік дістав осколкове поранення та забій", - написав Лисак.

За даними чиновника, потерпілому надали медичну допомогу на місці, його стан задовільний.