РФ атакувала Нікопольщину дронами й артилерією: постраждав 21-річний хлопець

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Протягом дня Нікопольщина пережила майже два десятки атак. Ворог бив по райцентру, Марганецькій і Мирівській громадах. Використовував дрони-камікадзе та артилерію. Скинув боєприпас із БПЛА", - написав чиновник.

За його даними, внаслідок атак РФ постраждав 21-річний хлопець. Йому надали необхідну медичну допомогу, він продовжить лікуватися вдома.

Унаслідок обстрілів пошкоджено багатоповерхівку й 8 приватних будинків, 4 господарські споруди, гараж, легковик і мікроавтобус, а також гімназію, магазин і заправку. Зачепило лінії електропередачі та газогін.

"Увечері гучно було у Кривому Розі. Унаслідок ворожої атаки зайнялися 3 дачні будинки", - написав Лисак.