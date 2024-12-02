РФ атакувала Нікопольщину дронами й артилерією: постраждав 21-річний хлопець
Російська окупаційна армія 2 грудня атакувала Нікопольський район Дніпропетровської області зо два десятки разів, поранено юнака
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Протягом дня Нікопольщина пережила майже два десятки атак. Ворог бив по райцентру, Марганецькій і Мирівській громадах. Використовував дрони-камікадзе та артилерію. Скинув боєприпас із БПЛА", - написав чиновник.
За його даними, внаслідок атак РФ постраждав 21-річний хлопець. Йому надали необхідну медичну допомогу, він продовжить лікуватися вдома.
Унаслідок обстрілів пошкоджено багатоповерхівку й 8 приватних будинків, 4 господарські споруди, гараж, легковик і мікроавтобус, а також гімназію, магазин і заправку. Зачепило лінії електропередачі та газогін.
"Увечері гучно було у Кривому Розі. Унаслідок ворожої атаки зайнялися 3 дачні будинки", - написав Лисак.
- У ніч на 30 листопада російські терористи завдали удару по Нікопольському району, внаслідок чого загинув місцевий житель.
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