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Ексклюзив

За 7-10 днів стане відомо, чи встоїть грузинське суспільство, - дипломат Огризко

Марина Клюєва
4 грудня, 2024 середа
22:17
Світ Грузія, біля будівлі парламенту

Дипломат, колишній міністр закордонних справ України (2007-2009), керівник Центру дослідження Росії Володимир Огризко вважає, що за 7-10 днів стане відомо, чи встоїть грузинське суспільство

Зміст

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Чи вистачить у грузинського суспільства сил, я думаю, покажуть наступні 7-10 днів. Якщо піде тим шляхом, який зараз там прослідковується, що з одного боку будуть жорстокі побиття і розгін демонстрації. А з іншого боку щоразу будуть формуватися нові загони, і щоразу буде йти посилення протестів, то мені здається, що грузинський уряд не витримає", - сказав він.

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Водночас Володимир Огризко вважає, що у такому разі може втрутитись Росія. 

"А от в цій ситуації може бути повторення 2008 року, коли попри все на Тбілісі впаде якась дивізія ВДВ, яка захопить ключові центри і встановить фактично окупаційну владу і все", - зазначив дипломат. 

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Як у Грузії розгортається нова Революція

26 жовтня 2024 року в Грузії відбулися чергові парламентські вибори. Згідно з офіційним рішенням центрвиборчкому, на них нібито перемогла орієнтована на Росію правляча партія "Грузинська мрія". Депутати "Мрії" проголосували за проведення 14 грудня так званих виборів президента. Інавгурація новообраного президента в такому разі пройде 29 грудня, тобто в новий 2025 рік Грузія вже може увійти з новим президентом.

Опозиційні партії, президентка Саломе Зурабішвілі, а також країни Заходу результати виборів на користь "Мрії" не визнали.

Проте партія Іванішвілі вже висунула на посаду №1 в грузинській державі колишнього футболіста Михаїла Кавелашвілі, який не має вищої освіти й може нецензурно висловлюватися на публіці. Політологи називають спортсмена "ручною" кандидатурою Іванішвілі.

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При цьому партія 28 листопада "Мрія" оголосила про відмову від політичного курсу на входження до складу Європейського Союзу, а державні пропагандисти виступають у медіа з тезами про необхідність повернення до вивчення російської мови та культури.

Усе це супроводжується безперервними вуличними протестами, які жорстоко придушуються поліцейським спецназом, одначе організовуються знову й знову в найбільших містах. Найактивніше грузинська опозиція діє на вулиці останні чотири дні та чотири ночі, з 28 листопада.

Під час протесту в Тбілісі затримали одного з лідерів опозиційної коаліції "За зміни" Зураба Гірчі Джапарідзе. Загалом МВС країни оголосило про 224 затриманих

В ніч на 3 грудня у столиці Грузії та інших містах продовжились масштабні протести. Зокрема, на протест вийшли студенти професійних училищ, вони мали плакати з гаслами "Вперед до Європи" та "Ми обираємо європейський шлях".

Теги:
Новини
Росія
Грузія
політика
втручання Росії
акції протестів
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