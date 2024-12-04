Грузія: буде велика кров
Щовечора бачимо яскраві картинки, як грузини атакують мусорів. Але поза тим не видно темної сторони Революції гранатів*
Тбіліські тюрми забиті в'язнями. Їх везуть в регіони.
Провінція теж повстала: вперше після протестів 1989/91 охопила маленькі міста.
Це вже загальнонаціональне повстання.
Силовики викрадають активістів. Грузинські пабліки забиті повідомленнями про зникнення.
Їх катують в тюрмах. Можливо вбивають.
Священники ховають в церквах протестувальників і виходять перед мусорами.
Мої друзі буквально вчора наковталися сльозогінного газу, в інших викрали племінника.
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Відбувається ерозія державного апарату: у відставку подають дипломати, міністерські чиновники, є навіть випадки високих поліцейських чинів.
Армія оголосила про свій нейтралітет, а це означає солідарну позицію з народом.
Люди чують російську мову серед поліцейських, є підозра, що саме русскіє інструктори натаскували грузинський Беркут.
Можливо, це лише чутки, але сценарій ескалації чисто російський.
Кажуть, що історія не повторюється. Але наразі це калька з нашого Майдану.
Єдине, що грузини не займають площу, аби утримувати її як Січ.
В них інша тактика: мобільні наскоки, несподівана атака та шарпанина.
Злість та ненависть лише зростає.
А ресурси влади вичерпуються. Їхні силовики видихаються.
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Путін не допоможе Бідзіні. Хіба Росгвардію перекине. На базі РФ в Цхвінвалі лише сорок танків. Це мізер для "прінуждєнія к міру".
Революція підходить до кульмінації, а в кремлівському сценарії вона лише одна.
- Буде велика кров. Так кажуть мої грузинські друзі і далі вперто щовечора виходять на протести.
Сакартвело готується до загальнонаціонального страйку.
"Грузія або сідає на русскій воєнний корабль, або посилає його на ***".
* Публікується зі збереженням стилю автора
Про автора: Олег Манчура, журналіст.
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