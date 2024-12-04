Тбіліські тюрми забиті в'язнями. Їх везуть в регіони.

Провінція теж повстала: вперше після протестів 1989/91 охопила маленькі міста.

Це вже загальнонаціональне повстання.

Силовики викрадають активістів. Грузинські пабліки забиті повідомленнями про зникнення.

Їх катують в тюрмах. Можливо вбивають.

Священники ховають в церквах протестувальників і виходять перед мусорами.

Мої друзі буквально вчора наковталися сльозогінного газу, в інших викрали племінника. Читайте також: Грузія: точкою біфуркації стане 13 грудня

Відбувається ерозія державного апарату: у відставку подають дипломати, міністерські чиновники, є навіть випадки високих поліцейських чинів.

Армія оголосила про свій нейтралітет, а це означає солідарну позицію з народом.

Люди чують російську мову серед поліцейських, є підозра, що саме русскіє інструктори натаскували грузинський Беркут.

Можливо, це лише чутки, але сценарій ескалації чисто російський.

Кажуть, що історія не повторюється. Але наразі це калька з нашого Майдану.

Єдине, що грузини не займають площу, аби утримувати її як Січ.

В них інша тактика: мобільні наскоки, несподівана атака та шарпанина.

Злість та ненависть лише зростає.

А ресурси влади вичерпуються. Їхні силовики видихаються. Читайте також: Грузія: Le Temps retrouvé

Путін не допоможе Бідзіні. Хіба Росгвардію перекине. На базі РФ в Цхвінвалі лише сорок танків. Це мізер для "прінуждєнія к міру".

Революція підходить до кульмінації, а в кремлівському сценарії вона лише одна.

- Буде велика кров. Так кажуть мої грузинські друзі і далі вперто щовечора виходять на протести.

Сакартвело готується до загальнонаціонального страйку.