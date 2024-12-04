"Питання політизовано": у Раді розглядають ситуацію щодо постачання несправних мін на фронт, - нардеп Веніславський

Про це він розповів в етері Еспресо.

За його словами, кількість несправних мін не становить системну загрозу для обороноздатності або спроможності українського оборонно-промислового комплексу.

"Проблеми для обороноздатності України створила не стільки ситуація з нештатним спрацюванням мін, скільки політизація цього питання з боку політиків та експертів, яка призвела до значно негативніших наслідків, ніж сам факт нештатного спрацювання невеликої кількості мін. Інформація, яку активно обговорюють в ЗМІ експерти та політики, може бути спланованою інформаційною операцією проти сектору безпеки оборони і виробників українського озброєння. Винних має знайти Служба безпеки та Державне бюро розслідувань, які зареєстрували відповідні кримінальні провадження", - зазначив Веніславський.

Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки отримав звіт комісії, де розписані попередні висновки щодо ситуації з нештатним спрацюванням мін 120-го калібру. На засіданні Комітету в середу, 4 грудня, були присутні представники керівництва Міністерства оборони, включаючи першого заступника міністра оборони, голову агенції оборонних закупівель, міністр стратегічних галузей промисловості. Також були присутні керівники ЗСУ, відповідальні за якість боєприпасів та їх видачу для сектору безпеки і оборони, представники різних складових цього сектору та Служби безпеки України.

"Питання було обговорено ретельно. З огляду на кількість снарядів, які не спрацювали, і на те, що Україна змушена нарощувати виробництво власних боєприпасів у стислі строки, забезпечуючи війська необхідними боєприпасами, ситуації з неякісним виготовленням мін неминучі. Але головне, – кількість нештатного спрацювання мін є значно меншою за межі статистичної похибки від загальної кількості боєприпасів, які отримує Україна.Несправності були зафіксовані не лише щодо українських мін, але й боєприпасів, отриманих від партнерів. Тобто без браку не обходиться взагалі. Випадків травмування або загибелі військовослужбовців через несправність боєприпасів не було. Ніхто не постраждав" - розповів Веніславський.

Що відомо

Журналіст Юрій Бутусов 20 листопада заявив, що українським бійцям на фронт поставили партію неякісних мін, що були виготовлені Укроборонпромом.

Згодом 26 листопада в Міністерстві оборони України заявили, що розслідують постачання неякісних 120-міліметрових мін українському війську. Водночас ДБР розпочало кримінальне провадження.

Попередні результати розслідування міжвідомчої комісії показали, що серед можливих дефектів у мін можуть бути неякісні порохові заряди або порушення умов зберігання боєприпасів, яке призвело до їхнього пошкодження.

Згодом Член оборонного комітету ВР нардеп від "Слуги Народу" Федір Веніславський заявив, що всю партію неякісних мін, які потрапили в українське військо, уже повернули на склади виробників, які за власний кошт мають виготовити нові боєприпаси.

Під час перевірки боєприпасів, поставлених до Сил оборони, виявили близько 24 тис. неякісних мін, що підлягають поверненню.

У вівторок, 3 грудня, Верховна Рада проголосувала за виклик для доповіді міністра оборони Рустема Умєрова.

Генерал-майор запасу ЗСУ, політичний та військовий діяч, перший заступник Командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ (2016-2019), Заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України (2019-2020) Сергій Кривонос зазначив, що Україна втратила не одну сотню людей через такі злочини.