Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство "Питання політизовано": у Раді розглядають ситуацію щодо постачання несправних мін на фронт, - нардеп Веніславський
Ексклюзив

"Питання політизовано": у Раді розглядають ситуацію щодо постачання несправних мін на фронт, - нардеп Веніславський

Тетяна Нижник
4 грудня, 2024 середа
22:47
Суспільство Федір Веніславський

Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки розглянув ситуацію щодо постачання несправних мін на фронт. Народний депутат України Федір Веніславський окреслив попередні висновки

Зміст

Про це він розповів в етері Еспресо.

За його словами, кількість несправних мін не становить системну загрозу для обороноздатності або спроможності українського оборонно-промислового комплексу. 

"Проблеми для обороноздатності України створила не стільки ситуація з нештатним спрацюванням мін, скільки політизація цього питання з боку політиків та експертів, яка призвела до значно негативніших наслідків, ніж сам факт нештатного спрацювання невеликої кількості мін. Інформація, яку активно обговорюють в ЗМІ експерти та політики, може бути спланованою інформаційною операцією проти сектору безпеки оборони і виробників українського озброєння. Винних має знайти Служба безпеки та Державне бюро розслідувань, які зареєстрували відповідні кримінальні провадження", - зазначив Веніславський.

Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки отримав звіт комісії, де розписані попередні висновки щодо ситуації з нештатним спрацюванням мін 120-го калібру. На засіданні Комітету в середу, 4 грудня, були присутні представники керівництва Міністерства оборони, включаючи першого заступника міністра оборони, голову агенції оборонних закупівель, міністр стратегічних галузей промисловості. Також були присутні керівники ЗСУ, відповідальні за якість боєприпасів та їх видачу для сектору безпеки і оборони, представники різних складових цього сектору та Служби безпеки України. 

"Питання було обговорено ретельно. З огляду на кількість снарядів, які не спрацювали, і на те, що Україна змушена нарощувати виробництво власних боєприпасів у стислі строки, забезпечуючи війська необхідними боєприпасами, ситуації з неякісним виготовленням мін неминучі. Але головне, – кількість нештатного спрацювання мін є значно меншою за межі статистичної похибки від загальної кількості боєприпасів, які отримує Україна.Несправності були зафіксовані не лише щодо українських мін, але й боєприпасів, отриманих від партнерів. Тобто без браку не обходиться взагалі. Випадків травмування або загибелі військовослужбовців через несправність боєприпасів не було. Ніхто не постраждав" - розповів Веніславський.

Що відомо

Журналіст Юрій Бутусов 20 листопада заявив, що українським бійцям на фронт поставили партію неякісних мін, що були виготовлені Укроборонпромом. 

Згодом 26 листопада в Міністерстві оборони України заявили, що розслідують постачання неякісних 120-міліметрових мін українському війську. Водночас ДБР розпочало кримінальне провадження.

Попередні результати розслідування міжвідомчої комісії показали, що серед можливих дефектів у мін можуть бути неякісні порохові заряди або порушення умов зберігання боєприпасів, яке призвело до їхнього пошкодження.

Згодом Член оборонного комітету ВР нардеп від "Слуги Народу" Федір Веніславський заявив, що всю партію неякісних мін, які потрапили в українське військо, уже повернули на склади виробників, які за власний кошт мають виготовити нові боєприпаси.

Під час перевірки боєприпасів, поставлених до Сил оборони, виявили близько 24 тис. неякісних мін, що підлягають поверненню. 

У вівторок, 3 грудня, Верховна Рада проголосувала за виклик для доповіді міністра оборони Рустема Умєрова.

Генерал-майор запасу ЗСУ, політичний та військовий діяч, перший заступник Командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ (2016-2019), Заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України (2019-2020) Сергій Кривонос зазначив, що Україна втратила не одну сотню людей через такі злочини.

Теги:
Новини
Україна
зброя
Міністерство оборони
військові
ЗСУ
Війна з Росією
Військові новини
Міністр оборони України
зброя для України
Читайте також:
Євгенія Кравчук
Автор Дар'я Куркіна
3 грудня, 2024 вiвторок
"У жодній країні такого немає", - нардепка Кравчук переконана, що відповідальність за публікування даних із реєстрів не має стосуватися журналістів-розслідувачів
Дональд Трамп
Автор Марина Клюєва
2 грудня, 2024 понедiлок
Європа хоче показати Трампу, що не прийме мир за рахунок лише України і компроміс має бути реальним, - політичний аналітик Волох
Іраклі Кобахідзе
Автор Катерина Єсікова
2 грудня, 2024 понедiлок
"Краще за Америку й Європу": прем'єр Грузії Кобахідзе подякував силовикам за розгін мітингувальників
  • USD 41.48
    Купівля 41.48
    Продаж 41.95
  • EUR
    Купівля 43.59
    Продаж 44.25
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
5 грудня
00:15
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Росія запустила "шахеди". Ситуація вночі на 5 грудня
00:07
Прапор США
Чекати на припинення боїв в Україні для відновлення означає чекати надто довго, - спецпредставник США
00:05
Кіліан Мбаппе, Реал, Ла Ліга
"Реал" несподівано програв "Атлетіку" у Ла Лізі: Мбаппе не забив пенальті
2024, середа
4 грудня
23:37
вогонь, полум'я, пожежа
Українські воїни витіснили ворога з Нового Комара на Донеччині, - DeepState
23:10
Ексклюзив
Такер Карлсон і Путін
Такер Карлсон не заважає Трампу формувати політику щодо РФ, - журналіст Цимбалюк
23:09
Сербія
Посли ЄС не змогли домовитися про продовження переговорів щодо вступу Сербії у Євросоюз, - ЗМІ
22:46
OPINION
Міністерство єдності: порятунок чи імітація?
22:44
Оновлено
війна з РФ, ЗСУ
З початку доби на фронті зафіксували 156 боєзіткнень: найгарячіша ситуація на Покровському та Курахівському напрямках
22:24
У НАТО почали розглядати різні сценарії припинення війни РФ проти України, - Bloomberg
22:17
Ексклюзив
Грузія, біля будівлі парламенту
За 7-10 днів стане відомо, чи встоїть грузинське суспільство, - дипломат Огризко
21:36
Держдеп США
Держдеп США запроваджує візові обмеження щодо російських чиновників, які причетні до депортації українських дітей
21:35
Оновлено
Франція
Уряд Франції відправили у відставку
21:30
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Огляд уламків "Орешника", складний Курахівський напрямок та передача стратегічних бомбардувальників Росії. Колонка Сергія Згурця
21:24
Купʼянськ
ЗСУ 4 грудня зупинили спробу прориву росіян у Купʼянськ, - ЦПД
21:10
Оновлено
Польща
У парламенті Польщі пропонують карати за "пропаганду ідеології ОУН і УПА"
20:51
Пісня Imagine Dragons стала саундтреком українського кіноальманаху "Війна очима тварин"
20:23
Володимир Зеленський
Буданов доповів про ситуацію в Грузії та Сирії: Зеленський доручив готувати санкції проти Тбілісі
20:12
Оновлено
"Олександрія" - "Динамо", УПЛ, Олександр Філіппов, Денис Попов
УПЛ: матчі "Олександрія" - "Динамо" та "Рух" - "Полісся" закінчились внічию
20:08
Алішер Усманов
Російський олігарх Усманов покинув посаду президента FIE після протесту Харлан та українських фехтувальників
20:04
Оновлено
грузія
У Грузії в офісах опозиції відбулися обшуки та затримання. У МВС прокоментували
20:03
OPINION
​"Азійський тигр" вдає гієну: що відбувається у Південній Кореї
19:59
Марія Захарова
Мальта анулювала візу речниці МЗС РФ Захарової, видану для участі у зустрічі ОБСЄ
19:50
Бій Володимир Кличко - Тайсон Ф'юрі
У Кличка зʼявився шанс повернутись на ринг, якщо Фʼюрі переможе Усика
19:48
Калін Георгеску
Переможець першого туру виборів президента Румунії Георгеску має намір зупинити допомогу Україні
19:47
Куп'янськ
Росія поцілила КАБом у житловий будинок у Куп'янську: загинула людина
19:40
Ентоні Блінкен
Блінкен підтвердив, що Україна отримає $50 млрд із заморожених російських активів найближчими тижнями
19:29
Майк Джонсон
Спікер Джонсон заявив, що не винесе на голосування в конгресі питання про додаткові $24 млрд для України
19:06
вертоліт Бундесвера
Російський корабель випустив сигнальні боєприпаси по німецькому вертольоту у Балтійському морі
18:58
Рамзан Кадиров
Кадиров звинуватив Україну в атаці на будівлю спецпризначенців у Чечні
18:49
Оновлено
Окупанти обстріляли Нікопольщину: загинула жінка, є поранений
18:48
Огляд
Війна в Сирії: чому спокій знову порушено та як до цього залучена Україна. Пояснюємо
18:39
Олаф Шольц
Українських біженців потрібно заохочувати працювати або повертатися додому, – Шольц
18:35
Ілля Ковтун
Олімпійський медаліст Ковтун може змінити громадянство. В НОК та Мінспорту відреагували
18:30
Ноутбук
Замість 12 паперових – один електронний: в Україні скоротили кількість журналів та книг обліку для військових
18:25
ракетна атака на Охматдит
РФ завдала сфері охорони здоров'я України збитків на понад $17 млрд, – МОЗ
18:09
"Ми перетнули точку неповернення": Пашинян назвав повернення Вірменії до ОДКБ неможливим
18:06
електроенергія, графіки відключень
Енергетики застосовуватимуть 5 грудня одну та дві черги вимкнень світла
18:05
перебої з мобільним інтернетом та зв'язком
Укрзалізниця вдвічі збільшила ліміти інтернету в поїздах Інтерсіті
18:02
OPINION
З Міністерством єдності буде так, як і з Мінветеранів
17:45
Alyona Alyona та Jerry Heil
Spotify та Apple Music показали, що слухали українці у 2024 році
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV