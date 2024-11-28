Постачання бракованих боєприпасів до ЗСУ: під час перевірки виявлено близько 24 тис. неякісних мін

Про це повідомили в Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості України.

Там зазначили, що загалом українські оборонні підприємства з початку 2024 року поставили до Сил оборони мільйони артилерійських та мінометних пострілів. Водночас 20 листопада один із заводів-виробників отримав від Командування Сил логістики ЗСУ претензію щодо 120-мм мін.

В Міністерстві запевнили, що ще до цієї скарги опрацьовували зазначені недоліки. Зокрема, міни останніх партій проходили повторну перевірку.

"Ще 8 листопада Мінстратегпром видав наказ про проведення перевірки, із залученням посадових осіб Мінстратегпрому, Міноборони, заводу-виробника, ЦНДІ ЗСУ, СБУ", – йдеться в повідомленні.

Так, робоча група відпрацювала протягом 11-15 листопада і дійшла висновку, що дійсно є нештатне спрацювання кількох компонентів виробу. В результаті частина пострілів виявилась неналежної якості.

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Наразі з партій загальною кількістю 54 тис. мін, по яких була підозра по нештатному спрацюванню, поверненню підлягає приблизно 24 тис. мін. Однак в уряді зазначили, що це менше ніж 1% продукції, виробленої цього року.

Відповідно до Акту роботи комісії наразі проводять заміну неякісної партії 120-мм мін. Крім того, заводи-виробники посилюють контроль якості продукції на всіх етапах виробництва, починаючи з отримання покупних компонентів.

"Разом з тим, усі підприємства українського ОПК продовжують працювати в штатному режимі: виготовляти й поставляти до Сил оборони якісне озброєння і військову техніку. Ситуація, що склалась довкола неякісних мін, також стала додатковим стимулом для всіх виробників ретельніше ставитись до контролю якості їх виробів на всіх етапах виробництва", – сказав очільник відомства Герман Сметанін.