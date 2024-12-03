Постачання неякісних мін ЗСУ: Рада викликала міністра оборони Умєрова
У вівторок, 3 грудня, Верховна Рада проголосувала за виклик для доповіді міністра оборони Рустема Умєрова
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.
"В Раду викликали Міністра оборону Рустема Умєрова щодо скандалів про оборонні замовлення (зокрема, мін)", - написав він.
За виклик Умєрова проголосували 153 депутати.
Постачання неякісних мін: що відомо
Журналіст Юрій Бутусов 20 листопада заявив, що українським бійцям на фронт поставили партію неякісних мін, що були виготовлені Укроборонпромом.
Згодом 26 листопада в Міністерстві оборони України заявили, що розслідують постачання неякісних 120-міліметрових мін українському війську. Водночас ДБР розпочало кримінальне провадження.
Попередні результати розслідування міжвідомчої комісії показали, що серед можливих дефектів у мін можуть бути неякісні порохові заряди або порушення умов зберігання боєприпасів, яке призвело до їхнього пошкодження.
Читайте також: "Некритичний для оборони брак": нардеп Веніславський про постачання військовим неякісних мін
Згодом під час перевірки боєприпасів, поставлених до Сил оборони, виявили близько 24 тис. неякісних мін, що підлягають поверненню.
- Актуальне
- Важливе