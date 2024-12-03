Постачання неякісних мін ЗСУ: Рада викликала міністра оборони Умєрова

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

"В Раду викликали Міністра оборону Рустема Умєрова щодо скандалів про оборонні замовлення (зокрема, мін)", - написав він.

За виклик Умєрова проголосували 153 депутати.

Постачання неякісних мін: що відомо

Журналіст Юрій Бутусов 20 листопада заявив, що українським бійцям на фронт поставили партію неякісних мін, що були виготовлені Укроборонпромом.

Згодом 26 листопада в Міністерстві оборони України заявили, що розслідують постачання неякісних 120-міліметрових мін українському війську. Водночас ДБР розпочало кримінальне провадження.

Попередні результати розслідування міжвідомчої комісії показали, що серед можливих дефектів у мін можуть бути неякісні порохові заряди або порушення умов зберігання боєприпасів, яке призвело до їхнього пошкодження.

Читайте також: "Некритичний для оборони брак": нардеп Веніславський про постачання військовим неякісних мін

Згодом під час перевірки боєприпасів, поставлених до Сил оборони, виявили близько 24 тис. неякісних мін, що підлягають поверненню.