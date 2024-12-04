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РФ наразі не проводить активних штурмів на Сіверському напрямку: в ОТУ "Луганськ" назвали причину

Юлія Юліна
4 грудня, 2024 середа
16:05
Війна з Росією окупанти

РФ наразі не проводить активних штурмів на Сіверському напрямку через особливості місцевості. Окупанти здійснили кілька спроб наступу, але отримали гідну відсіч

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Про це "Новинам Донбасу" розповіла речниця оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Анастасія Бобовнікова.

"Причина того, що вони не проводять активних штурмів – перед цим вони отримали значну відсіч. Вони кілька разів намагалися наступати із технікою, всі ці штурми були невдалими. При цьому знищеної техніки було багато, включно з танками", - сказала вона.

За її словами, попри відносне затишшя окупанти продовжують накопичувати техніку.

"Наварюють на неї «мангали», додатковий захист та встановлюють РЕБ... Зараз вони очевидно до чогось готуються. Сказати, до чого – складно", - зазначила речниця ОТУ "Луганськ".

Час від часу окупанти намагаються здійснювати піші штурми, але оскільки між їхніми позиціями та українськими – чисте поле, наші FPV-дрони бачать їх і знешкоджують.

"Техніка підвозить їх якомога ближче до передових позицій. І далі вони в пішому порядку перетинають "сіру зону" та намагаються штурмувати наші позиції. В чому особливість Сіверського напрямку? На цьому напрямку не так багато населених пунктів. Там між нашими позиціями та позиціями ворога лежить чисте поле. Це повністю відкрита місцевість, яку дуже складно проїхати, перетнути, якимось чином пробігти, бо тебе видно просто як на долоні. І оскільки вони постійно штурмують, їм дуже складно навіть дійти наших позицій, тому що наші FPV відразу їх бачать і вражають, артилерія також включається. І перетнути це поле майже нереально", – пояснила Бобовнікова.

Вона зазначила, що на Сіверському напрямку росіяни використовують дуже багато керованих авіабомб.

"Вони дуже багато використовують артилерію та авіацію. Однак зараз погіршилася погода. І, можливо, це причина того, що кількість авіаударів зменшилася", - резюмувала речниця.

Теги:
Новини
Україна
окупанти
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