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Головна Культура Невиданий хіт з 90-х: EL Кравчук випустив пісню "Ангел", що не увійшла до альбому "Нічий" у 1997-му

Невиданий хіт з 90-х: EL Кравчук випустив пісню "Ангел", що не увійшла до альбому "Нічий" у 1997-му

Дар'я Тарасова
4 грудня, 2024 середа
16:38
Культура

Український співак EL Кравчук, готуючись до 30-річчя кар'єри на сцені, випустив хіт, який не увійшов до його альбому "Нічий" у 1997 році

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Про це повідомили у пресслужбі артиста.

EL Кравчук випустив пісню "Ангел", створену в 1997 році для альбому "Нічий". Авторами пісні стали поет Костянтин Гнатенко та композитор Сергій Гримальський, які свого часу написали для EL Кравчука такі хіти, як "Доля", "Вогонь", "Дикий звір" та інші.

За словами співака, ця та ще кілька пісень не увійшли до альбому у 1990-х через те, що вони виходили із загального концепту платівки, принаймні тоді було прийняте таке рішення.

"Насправді, пісень, які не увійшли, набагато більше. Нещодавно з командою ми дістали оригінали пісень з носіїв, і вирішили, що, оскільки це частина моєї історії, а шанувальники так сумують за тим самим саундом з "90-х", - ми будемо випускати ці треки один за одним. Це перший реліз, але ми вже запланували й інші", - поділився артист.

EL Кравчук наголосив, що паралельно працює над новими піснями, які останнім часом артист презентує часто. Однак це не заважає йому у свій ювілейний рік випускати ексклюзиви та навіть створювати нові версії своїх відомих хітів.

"Ми працюємо також над новими версіями моїх старих хітів, на це є запит від людей, я навіть розглядаю варіанти заспівати свої пісні в дуетах, тому, якщо маєте пропозиції - пишіть", - зазначив EL Кравчук.

Пісню "Ангел" команда артиста непросто так випускає у грудні - це символічно, оскільки вайб пісні хоч і сумний, однак світлий, різдвяний та трохи зимовий.

 

 


 

Теги:
Новини
музика
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