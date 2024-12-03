Трамп анонсував першу закордонну поїздку після перемоги на президентських виборах США
Новообраний президент США Дональд Трамп 7 грудня планує відвідати відкриття Собору Паризької Богоматері (Нотр-Дам-де-Парі) після реконструкції через пожежу 5 років тому
Про це повідомляє The New York Times.
Зазначається, що візит до Франції на відкриття Собору Паризької Богоматері стане першою закордонною поїздкою після виборів, а також, як пише видання, символом того, як "швидко світові лідери перегорнули сторінку президентства Байдена".
Трамп назвав "честю" оприлюднити свої плани відвідати "чудову та історичну" будівлю. Він віддав заслугу президенту Франції Еммануелю Макрону за те, що він зробив "чудову роботу, гарантуючи, що Нотр-Дам був відновлений до повного рівня слави, і навіть більше".
"Для всіх це буде особливий день!" - наголосив Трамп.
Очікується, що чинний президент США Джо Байден не буде присутній на відкритті Собору.
6 листопада президент Франції Емманюель Макрон провів телефонну розмову з Дональдом Трампом: говорили про мир і Україну.
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