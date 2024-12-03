Трамп анонсував першу закордонну поїздку після перемоги на президентських виборах США

Про це повідомляє The New York Times.

Зазначається, що візит до Франції на відкриття Собору Паризької Богоматері стане першою закордонною поїздкою після виборів, а також, як пише видання, символом того, як "швидко світові лідери перегорнули сторінку президентства Байдена".

Трамп назвав "честю" оприлюднити свої плани відвідати "чудову та історичну" будівлю. Він віддав заслугу президенту Франції Еммануелю Макрону за те, що він зробив "чудову роботу, гарантуючи, що Нотр-Дам був відновлений до повного рівня слави, і навіть більше".

"Для всіх це буде особливий день!" - наголосив Трамп.

Очікується, що чинний президент США Джо Байден не буде присутній на відкритті Собору.