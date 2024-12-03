Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Трамп анонсував першу закордонну поїздку після перемоги на президентських виборах США

Трамп анонсував першу закордонну поїздку після перемоги на президентських виборах США

Катерина Єсікова
3 грудня, 2024 вiвторок
06:18
Світ Дональд Трамп

Новообраний президент США Дональд Трамп 7 грудня планує відвідати відкриття Собору Паризької Богоматері (Нотр-Дам-де-Парі) після реконструкції через пожежу 5 років тому

Зміст

Про це повідомляє The New York Times.

Зазначається, що візит до Франції на відкриття Собору Паризької Богоматері стане першою закордонною поїздкою після виборів, а також, як пише видання, символом того, як "швидко світові лідери перегорнули сторінку президентства Байдена".

Трамп назвав "честю" оприлюднити свої плани відвідати "чудову та історичну" будівлю. Він віддав заслугу президенту Франції Еммануелю Макрону за те, що він зробив "чудову роботу, гарантуючи, що Нотр-Дам був відновлений до повного рівня слави, і навіть більше".

"Для всіх це буде особливий день!" - наголосив Трамп.

Очікується, що чинний президент США Джо Байден не буде присутній на відкритті Собору.

  • 6 листопада президент Франції Емманюель Макрон провів телефонну розмову з Дональдом Трампом: говорили про мир і Україну.

Теги:
Новини
Франція
Джо Байден
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
вибори у США
США
Читайте також:
РФ Сирія
Автор Світлана Кравченко
2 грудня, 2024 понедiлок
Росіяни тікають з Дамаска: ГУР розповіло про ситуацію у війську РФ у Сирії
Іраклі Кобахідзе
Автор Катерина Єсікова
2 грудня, 2024 понедiлок
"Краще за Америку й Європу": прем'єр Грузії Кобахідзе подякував силовикам за розгін мітингувальників
Дональд Трамп
Автор Тетяна Нижник
30 листопада, 2024 субота
Технічно Київ має бути спокійним, бо Трамп намагається допомогти досягти не тільки миру, - американський політолог Буґайський
  • USD 41.47
    Купівля 41.47
    Продаж 41.91
  • EUR
    Купівля 43.64
    Продаж 44.33
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
3 грудня
07:03
Дональд Трамп
Трамп наполягає на звільнені заручників з Гази до своєї інавгурації, інакше будуть "серйозні наслідки"
06:43
міни
В Україні з'явилася нова професія для цивільних - демінер
06:41
Оновлено
Ракетоносій "калібрів"
У Чорному морі чергує носій "калібрів"
06:29
НАТО
НАТО навряд чи запросить Україну до коаліції на засіданні 3 грудня, - Reuters
05:55
Пентагон
У Пентагоні заявили, що не фіксували участі військ КНДР у наступальних бойових операціях в Україні
05:06
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Армія РФ запустила по Україні ударні БПЛА: у Тернополі влучання в обʼєкт енергетичної інфраструктури
04:20
В'ячеслав Богуслаєв
ВАКС конфіскував активи експрезидента АТ "Мотор Січ" Богуслаєва
03:43
Оновлено
Протести у Грузії
Сутички в Тбілісі між поліцією та мітингарями продовжились, проти влади анонсували перші санкції
03:31
Верховна Рада
Медійники закликали ВР не голосувати за законопроєкт про відповідальність за публікування даних із реєстрів
02:50
Посли країн G7 зустрілися з українськими журналістами
Посли країн G7 зустрілися з українськими журналістами: обговорили ситуацію в медіапросторі
02:20
Армія, Велика Британія
Британія та Франція розглядають розміщення в Україні своїх військ як гарантію безпеки, - ЗМІ
00:51
президентські вибори в Румунії
Конституційний суд Румунії визнав дійсними результати першого туру виборів президента
00:47
Оновлено
на фото нардепка Альона Шкрум
Нардепка від "Батьківщини" Шкрум складає мандат
00:21
війна з Росією
На фронті сталося 193 боєзіткнення, з них 67 - на Курахівському напрямку
00:03
У Києві провели акцію за права людей з інвалідністю "Чи доступний шлях до ЄС?"
2024, понедiлок
2 грудня
23:21
Ексклюзив
ЗСУ
"Вирішують два стратегічні завдання": військовий експерт Снєгирьов пояснив наміри росіян на Запорізькому та Херсонському напрямках
23:18
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
"Унікальне" рішення Кабміну щодо закупівлі боєприпасів для ЗСУ. Колонка Сергія Згурця
22:56
Ексклюзив
Дональд Трамп
Європа хоче показати Трампу, що не прийме мир за рахунок лише України і компроміс має бути реальним, - політичний аналітик Волох
22:37
Україна - США, конгрес
США оголосили про новий пакет допомоги для України на $725 млн
22:31
Президент України Володимир Зеленський на саміті Європейського політичного співтовариства в Будапешті, Угорщина, 7 листопада 2024 р.
"Набагато менше": Зеленський заперечив інформацію західних ЗМІ про втрати України за час повномасштабного вторгнення РФ
22:13
Російська омбудсменка Москалькова опублікувала списки 630 український полонених: Лубінець відреагував
21:50
Оновлено
новини Львівщини
РФ увечері атакувала ракетами Х-59/69 Криворізький район: двоє постраждалих
21:43
Володимир Зеленський
Зеленський затвердив санкції проти виробників і постачальників дронів для РФ
21:24
Андрюс Кубілюс, Рустем Умєров
Перший дзвінок на посаді: єврокомісар із оборони Кубілюс обговорив із Умєровим військову допомогу Україні
20:25
крейсер "Адмірал Макаров"
Пошкоджений у 2022 році: партизани зафіксували ракетоносій "Адмірал Макаров" у Новоросійську
20:13
Сирія
Іран і РФ несуть основну відповідальність за деградацію безпекової ситуації в Сирії, - МЗС України
20:02
OPINION
Меркель, Путін і не вивчені Європою уроки історії
19:53
Оновлено
Ворскла, УПЛ, Олександр Скляр і Віктор Корнієнко
"Зоря" перемогла "Карпати": результати усіх матчів 15-го туру УПЛ
19:47
Оновлено
Володимир Зеленський і Олаф Шольц
Шольц у Києві оголосив, що Україна отримає у грудні ще одну систему IRIS-T, установки для Patriot і Gepard
19:47
Джо Байден
У Байдена "розчаровані" рішенням України не знижувати вік мобілізації, - WP
19:15
Артем Степанов, Баєр
Збірна Німеччини хоче натуралізувати 17-річного українського футболіста, - ЗМІ
19:11
на фото прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
Шмигаль: "тисячу Зеленського", яку оформлять за кордоном, доведеться пізніше повернути
19:01
РФ атакувала Нікопольщину дронами й артилерією: постраждав 21-річний хлопець
18:55
У Харкові 15-річний хлопець для розваги підпалив вагон електропотяга
18:52
Ексклюзив
Балістичні ракети КНДР перевіряли на Україні, в їхню конструкцію внесуть зміни, - Defense Express
18:39
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
У листопаді щонайменше 151 російський БПЛА порушив повітряний простір Білорусі, - Гаюн
18:30
Ексклюзив
україна німеччина
Трамп не дасть сумувати, - політтехнолог Загородній про подальшу підтримку Європою України
18:19
Заходи у США за участі Зеленського від 24.09. Володимир Зеленський
Зеленський про можливість перемовин із РФ: "На що повинна піти Росія? Бажано на три букви"
18:11
Володимир Зеленський
Зеленський анонсував нові кадрові перестановки у ЗСУ
18:05
блекаут
З 07:00 до 21:00: Укренерго оприлюднило графіки вимкнення світла 3 грудня
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV