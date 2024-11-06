Макрон і Трамп провели телефонну розмову: говорили про мир і Україну
У середу, 6 листопада, президент Франції Емманюель Макрон провів телефонну розмову з Дональдом Трампом
Про це повідомляє Le Figaro.
Телефонна розмова Макрона та Трампа тривала близько 25 хвилин.
"Макрон і Трамп у середу висловили бажання працювати для повернення миру і стабільності перед обличчям великих міжнародних криз, що тривають", - йдеться у повідомленні.
Лідер Франції у розмові з переможцем президентських виборів у США наголосив, що готовий продовжувати розмову і працювати разом над врегулюванням ситуації в Україні та на Близькому Сході.
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