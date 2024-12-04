З Міністерством єдності буде так, як і з Мінветеранів
Давайте я скажу про Міністерство національної єдності. І скажу коротко: я не вірю в успіх цього задуму
Не тому, що нам не треба міністерства діаспори чи репатріації. Треба. Нам і нормальна міграційна служба треба, а не те чудовисько, що зараз людям які по 10-15 років живуть в Україні не дає громадянство.
А тому, що з МНЄ буде так, як з Мінветеранів.
Це міністерство, яке існує на перетині функціоналу інших.
І якому доведеться боротися за повноваження і — що не менш важливо — за гроші з МЗС (яке і так недофінансоване), Мінкультом, Мінсоцом. Плюс, я так розумію, буде поглинуто функціонал міністерства, яке раніше очолювала Верещук. Де теж з успіхами все було складно.
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Наскільки результативною була боротьба Мінветеранів за свої можливості, можна побачити на прикладі результатів міністерства, яке існує вже 6 років як структура і майже 10 як ідея. До речі, на прикладі чого?
Звісно, якщо Чернишов отримав гарантії, що він матиме бюджет, апарат і оце все, то можливо щось і буде. Але я все одно маю сумніви.
Бо логіка створення, обʼєднання і розʼєднання міністерств і відомств давно вийшла у вікно.
І відродити її можна, якщо ми нарешті будемо ставити питання формування політик попереду створення під це державних чи політичних структур. Бо міністерство, в першу чергу — це про формування політик.
Про автора. Юрій Богданов, публіцист, спеціаліст зі стратегічних комунікацій у сфері бізнесу, державного управління та політики
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