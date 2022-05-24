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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Загроза ракетних та авіаційних ударів по об’єктах України з території Білорусі зросла, найбільша активність бойових дій відзначається неподалік Лисичанська та Сєвєродонецька, - Генштаб ЗСУ

Загроза ракетних та авіаційних ударів по об’єктах України з території Білорусі зросла, найбільша активність бойових дій відзначається неподалік Лисичанська та Сєвєродонецька, - Генштаб ЗСУ

24 травня, 2022 вiвторок
07:08
війна з Росією ракетиний удар

Ворог завдав авіаударів по українським позиціям на Сумщині та може ще раз спробувати форсувати Сіверський Донець

Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбук.

Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні. Ворог здійснює інтенсивний вогневий вплив уздовж всієї лінії зіткнення та у глибині оборони наших військ у Донецькому, Слобожанському та Південнобузькому операційних районах.

"Найбільша активність бойових дій відзначається у Донецькому операційному районі, а саме неподалік Лисичанська та Сєвєродонецька", - йдеться в повідомленні.

На Волинському та Поліському напрямках визначені підрозділи збройних сил Республіки Білорусь продовжують виконувати завдання з прикриття ділянки білорусько-українського кордону в Брестській і Гомельській областях.

Зростає загроза завдання ракетних та авіаційних ударів по об’єктах нашої держави з території Республіки Білорусь. Агресор перемістив дивізіон оперативно-тактичних ракетних комплексів (ОТРК) "Іскандер-М" до Брестської області на відстань до 50 кілометрів від державного кордону України.

На Сіверському напрямку противник продовжує проведення заходів з метою посилення прикриття українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях та недопущення перекидання наших військ на інші напрямки. Відзначено інженерне обладнання позицій в районах міжнародного автомобільного пункту пропуску "Погар" та населеного пункту Случовськ Брянської області.

Ворог завдав авіаційного удару по позиціях наших військ в районі населеного пункту Білопілля Сумської області.

На Харківському напрямку угруповання противника основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих позицій та покращенні свого тактичного положення. Зокрема, ворог проводить штурмові дії з метою закріплення на західній та північній околицях населеного пункту Тернова.

На Слов’янському напрямку підрозділи ворога готуються до відновлення наступу. Агресор, для підтримки наступальних дій, розгорнув у південній частині міста Ізюм додаткові підрозділи ствольної артилерії.

На Донецькому напрямку противник зосереджений на проведенні наступальної операції з метою оточення міст Лисичанськ та Сєверодонецьк з подальшим виходом на адміністративний кордон Луганської області.

На Лиманському напрямку не виключається форсування противником річки Сіверський Донець на ділянці Дронівка – Білогорівка. Для вогневого прикриття форсування загарбники розгорнули підрозділи реактивної та ствольної артилерії.

На Сєвєродонецькому напрямку противник, за підтримки артилерії, веде штурмові дії в напрямках Тошківка та Устинівка. На Бахмутському напрямку ворог покращив тактичне положення у районі населеного пункту Василівка.

На Авдіївському, Курахівському та Новопавлівському напрямках ворог здійснював вогневе ураження українських підрозділів із застосуванням артилерії та авіації.

На Запорізькому напрямку окупанти посилюють угруповання військ для поновлення наступальних дій у напрямку Василівка – Кам’янське. Здійснюють перегрупування.

На Південнобузькому напрямку противник продовжує зосереджувати основні зусилля на утриманні зайнятих рубежів. На Криворізькому та Миколаївському напрямках противник не припиняє артилерійські обстріли позицій наших військ.

У Чорноморській та Азовській операційних зонах обстановка суттєвих змін не зазнала.

"Ворог продовжує використовувати тактика терору проти українського цивільного населення на захоплених територіях, триває погіршення соціально-економічної ситуації на Півдні та Сході України", - йдеться в повідомленні.

За минулу добу, 23 травня, на Донецькому та Луганському напрямках відбито шістнадцять атак ворога, знищено вісім танків, двадцять дві одиниці бойової броньованої техніки та один ворожий автомобіль.

Авіаційні підрозділи Повітряних сил та протиповітряної оборони Сухопутних військ знищили шість безпілотників, ворожу крилату ракету та тридцять бойових броньованих машин.

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