Spotify та Apple Music показали, що слухали українці у 2024 році
Стримінгові сервіси склали списки найпопулярніших пісень і виконавців серед українців за поточний рік. І на Spotify, і на Apple Music найпопулярнішим треком став Teresa & Maria
Відповідні добірки оприлюднили Spotify та Apple Music.
Стримінгові сервіси підбили підсумки 2024 року. На Spotify зʼявився традиційний Wrapped, у якому зібрані найбільш прослуховувані пісні року.
Плейлист українських треків 2024 року, до якого увійшло 50 композицій, очолила пісня Teresa & Maria, з якою alyona alyona і Jerry Heil представляли Україну на Євробаченні в Мальме. На другому і третьому місцях розмістилися пісні Klavdia Petrivna "Я тобі брехала" і "Знайди мене".
У першій десятці все ще тримається пісня "Силуети" виконавців SadSvit та "Структура Щастя", яка минулого року очолила український топ Spotify. У топ-10 є і російськомовний трек українського хіп-хоп виконавця KRBK.
Топ українських треків 2024 виглядає наступним чином:
- alyona alyona, Jerry Heil — Teresa & Maria
- Клавдія Петрівна — "Я тобі брехала"
- Клавдія Петрівна — "Знайди мене"
- Chico, Qatoshi, 100лиця — "Покохай мене"
- DOROFEEVA, LEBIGA — "А я все плакала"
- KRBK —"Крепче"
- Артем Пивоваров, Клавдія Петрівна — "Барабан"
- SadSvit, СТРУКТУРА ЩАСТЯ — "Силуети"
- Wellboy, Parfeniuk — "Забий"
- Wellboy — "Додому"
Фото: скриншот з Spotify
Десятку найпопулярніших в Україні пісень на Apple Music також очолила композиція Teresa & Maria. Загалом список подібний до переліку Spotify. Однак замість російськомовного KRBK у десятці Apple Music є один англомовний трек Lose Control Тедді Свімза. На 25-му місці пісня Анни Асті, яка після початку повномасштабного вторгнення живе в Москві.
На відміну від Apple Music, Spotify створив список українських виконавців, а не усіх пісень, які слухали українці на платформі.
Фото: скриншот з music.apple.com
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