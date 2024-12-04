Spotify та Apple Music показали, що слухали українці у 2024 році

Відповідні добірки оприлюднили Spotify та Apple Music.

Стримінгові сервіси підбили підсумки 2024 року. На Spotify зʼявився традиційний Wrapped, у якому зібрані найбільш прослуховувані пісні року.

Плейлист українських треків 2024 року, до якого увійшло 50 композицій, очолила пісня Teresa & Maria, з якою alyona alyona і Jerry Heil представляли Україну на Євробаченні в Мальме. На другому і третьому місцях розмістилися пісні Klavdia Petrivna "Я тобі брехала" і "Знайди мене".

У першій десятці все ще тримається пісня "Силуети" виконавців SadSvit та "Структура Щастя", яка минулого року очолила український топ Spotify. У топ-10 є і російськомовний трек українського хіп-хоп виконавця KRBK.

Топ українських треків 2024 виглядає наступним чином:

alyona alyona, Jerry Heil — Teresa & Maria

Клавдія Петрівна — "Я тобі брехала"

Клавдія Петрівна — "Знайди мене"

Chico, Qatoshi, 100лиця — "Покохай мене"

DOROFEEVA, LEBIGA — "А я все плакала"

KRBK —"Крепче"

Артем Пивоваров, Клавдія Петрівна — "Барабан"

SadSvit, СТРУКТУРА ЩАСТЯ — "Силуети"

Wellboy, Parfeniuk — "Забий"

Wellboy — "Додому"

Фото: скриншот з Spotify

Десятку найпопулярніших в Україні пісень на Apple Music також очолила композиція Teresa & Maria. Загалом список подібний до переліку Spotify. Однак замість російськомовного KRBK у десятці Apple Music є один англомовний трек Lose Control Тедді Свімза. На 25-му місці пісня Анни Асті, яка після початку повномасштабного вторгнення живе в Москві.

На відміну від Apple Music, Spotify створив список українських виконавців, а не усіх пісень, які слухали українці на платформі.

Фото: скриншот з music.apple.com