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Головна Культура Проєкт "Структура щастя", який очолив український топ у Spotify у 2023-му, припиняє існування

Проєкт "Структура щастя", який очолив український топ у Spotify у 2023-му, припиняє існування

31 січня, 2024 середа
09:53
Культура На фото: Ліза Углач з проєкту "Структура щастя"

Українська молода електронниця Ліза Углач, яка отримала популярність як "Структура щастя", оголосила, що музичний проєкт завершує своє існування

Про це вона повідомила в сторіс в Instagram.

19-річна українська артистка Ліза Углич, відома як учасниця проєкту "Структура щастя", заявила, що її проєкт більше не існує.

"Проєкт "Структура Щастя" припиняє своє існування. Я вдячна всім вам за підтримку, за вашу присутність в моєму житті і за все, що ви зробили для мене. Усіх люблю, будь ласка, бережіть себе", - звернулась музикантка до аудиторії.

"Структура щастя"

Фото: Скриншот з Instagram "Структура щастя"



Ліза народилась у селі Княжичі на Київщині. Музикою юна артистка займається з дитинства. До повномасштабного вторгнення вона створювала російськомовний поппанк, а після початку великої війни перейшла на українську. Заразі вона працює в жанрах електронної та інді музики. Її україномовні треки дуже успішні та популярні.

Наприкінці минулого року стримінговий сервіс Spotify опублікував топ пісень, які були популярними в Україні. Очолила список пісня "Силуети" виконавців SadSvit та "Структура Щастя". 

Теги:
музика
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