Проєкт "Структура щастя", який очолив український топ у Spotify у 2023-му, припиняє існування

Про це вона повідомила в сторіс в Instagram.

19-річна українська артистка Ліза Углич, відома як учасниця проєкту "Структура щастя", заявила, що її проєкт більше не існує.

"Проєкт "Структура Щастя" припиняє своє існування. Я вдячна всім вам за підтримку, за вашу присутність в моєму житті і за все, що ви зробили для мене. Усіх люблю, будь ласка, бережіть себе", - звернулась музикантка до аудиторії.

Фото: Скриншот з Instagram "Структура щастя"

Ліза народилась у селі Княжичі на Київщині. Музикою юна артистка займається з дитинства. До повномасштабного вторгнення вона створювала російськомовний поппанк, а після початку великої війни перейшла на українську. Заразі вона працює в жанрах електронної та інді музики. Її україномовні треки дуже успішні та популярні.

Наприкінці минулого року стримінговий сервіс Spotify опублікував топ пісень, які були популярними в Україні. Очолила список пісня "Силуети" виконавців SadSvit та "Структура Щастя".