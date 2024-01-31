Проєкт "Структура щастя", який очолив український топ у Spotify у 2023-му, припиняє існування
Українська молода електронниця Ліза Углач, яка отримала популярність як "Структура щастя", оголосила, що музичний проєкт завершує своє існування
Про це вона повідомила в сторіс в Instagram.
19-річна українська артистка Ліза Углич, відома як учасниця проєкту "Структура щастя", заявила, що її проєкт більше не існує.
"Проєкт "Структура Щастя" припиняє своє існування. Я вдячна всім вам за підтримку, за вашу присутність в моєму житті і за все, що ви зробили для мене. Усіх люблю, будь ласка, бережіть себе", - звернулась музикантка до аудиторії.
Фото: Скриншот з Instagram "Структура щастя"
Ліза народилась у селі Княжичі на Київщині. Музикою юна артистка займається з дитинства. До повномасштабного вторгнення вона створювала російськомовний поппанк, а після початку великої війни перейшла на українську. Заразі вона працює в жанрах електронної та інді музики. Її україномовні треки дуже успішні та популярні.
Наприкінці минулого року стримінговий сервіс Spotify опублікував топ пісень, які були популярними в Україні. Очолила список пісня "Силуети" виконавців SadSvit та "Структура Щастя".
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