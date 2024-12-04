Ключовий конкурент Луніна в "Реалі" Куртуа прийняв важливе рішення щодо майбутнього

Про це повідомляє El Partidazo de COPE.

Оточення Тібо Куртуа не володіє інформацією про можливий перехід 32-річного воротаря в чемпіонат Саудівської Аравії. За інформацією джерел, бельгійський воротар хоче продовжити свій контракт з "Реалом".

Чинна угода бельгійця закінчується влітку 2026 року. Куртуа виступає за "Реал" з 2018 року, виграв 11 трофеїв і став одним з найкращих воротарів світу.

Куртуа є конкурентом Андрія Луніна в "Реал". У цьому сезоні бельгієць зіграв 15 матчів, а українець - 5.