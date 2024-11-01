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Дворазовий володар ЛЧ забажав купити в "Реала" Луніна, - ЗМІ

Влад Дідусь
1 листопада, 2024 п'ятниця
01:20
Футбол Андрій Лунін, Ліга чемпіонів, Реал

Український голкіпер Андрій Лунін може покинути мадридський "Реал"

Зміст

Про це повідомляє DefensaCentral.

За інформацією джерела, Андрій Лунін потрапив у сферу інтересів "Порту". Португальський топ-клуб розглядає українця, як заміну своєму зірковому голкіперу Діогу Кошта, ним цікавиться "Барселона".

"Порту", який двічі вигравав Лігу чемпіонів, готовий віддати за Луніна 20 млн євро. Проте поки не відомо, як до можливого трансферу ставиться сам українець, адже нещодавно він продовжив контракт з "Реалом".

Хто такий Андрій Лунін

25-річний Лунін переїхав до Мадрида у 2018 році з луганської "Зорі". За час виступів в іспанському клубі він здобув 10 титулів - двічі вигравав Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА, Ла Лігу, Суперкубок Іспанії та по одному разу - клубний ЧС і Кубок Іспанії.  

Андрій Лунін є дублером Тібо Куртуа. У цьому сезоні українець зіграв 3 матчі, поки бельгієць був травмованим.

Теги:
Новини
Спорт
Реал
Андрій Лунін
Порту
Футбольні трансфери
Ла Ліга
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