Український голкіпер Лунін продовжив контракт з "Реалом"
Український футболіст Андрій Лунін продовжив контракт з мадридським "Реалом" до 2030 року
Про це повідомляє офіційний сайт іспанського клубу.
Лунін та "Реал" домовилися про продовження угоди до 30 червня 2030 року.
25-річний українець переїхав до Мадриду в 2018 році з луганської "Зорі". За час виступів у іспанському клубі він здобув 10 титулів - двічі вигравав Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА, Ла Лігу, Суперкубок Іспанії та по одному разу - клубний чемпіона світу і Кубок Іспанії.
Луніна номінували на звання найкращого голкіпера світу 2024 року. У минулому сезоні українець відіграв у всіх турнірах 31 матч, з яких 12 відстояв "на нуль". Водночас Лунін втратив місце в основі після повернення основного голкіпера бельгійця Тібо Куртуа, який відновився від травми.
- 4 вересня Андрія Луніна номінували на звання найкращого голкіпера 2024 року.
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