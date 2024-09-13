Український голкіпер Лунін продовжив контракт з "Реалом"

Про це повідомляє офіційний сайт іспанського клубу.

Лунін та "Реал" домовилися про продовження угоди до 30 червня 2030 року.

25-річний українець переїхав до Мадриду в 2018 році з луганської "Зорі". За час виступів у іспанському клубі він здобув 10 титулів - двічі вигравав Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА, Ла Лігу, Суперкубок Іспанії та по одному разу - клубний чемпіона світу і Кубок Іспанії.

Луніна номінували на звання найкращого голкіпера світу 2024 року. У минулому сезоні українець відіграв у всіх турнірах 31 матч, з яких 12 відстояв "на нуль". Водночас Лунін втратив місце в основі після повернення основного голкіпера бельгійця Тібо Куртуа, який відновився від травми.