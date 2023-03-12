Про це в ефірі Еспресо заявила релігієзнавиця Людмила Филипович.

"В історії Росії ще не було такого випадку, щоби нога римокатолицького лідера ступала на канонічну територію православної церкви. Це буде сприйнято росіянами як зрада зрад. Путін, втрачаючи авторитет серед росіян, ніколи в житті не піде на те, що відпиляти гілку, на якій він сидить. За Путіна Папи Римського в Росії не буде 100 відсотків", - зазначила вона.

На її думку, є сумніви, що це станеться, якщо навіть прийде демократичний президент.

"Це закладений у підсвідомість концепт, який вони не можуть пережити та подолати - "Не буде ноги католицького схизматика на нашій території". Так вони визнають рівність католицизму та православ'я у межах християнства. А росіяни завжди казали про те, що саме католики порушили єдність християнства і саме РПЦ єдина зберігає вірність первісному християнству. Це ставить під сумнів всі фундаменту, на яких базується і концепція "русського міра", і Святої Русі, і духовного Кремля", - підсумувала релігієзнавиця.