POLITDATA: НАЗК відкрило доступ до Реєстру звітності політпартій

Про це інформує пресслужба НАЗК.

Зазначається, що доступ до Реєстру POLITDATA відновили з урахуванням вимог до захисту персональних даних. Відтепер політпартії зможуть подати звіти про майно, доходи, витрати й зобов’язання фінансового характеру. Наразі це не є обов'язковою вимогою.

У НАЗК нагадали, що доступ до Реєстру обмежили з початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну з урахуванням постанови про "Деякі питання забезпечення функціонування інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних систем, публічних електронних реєстрів в умовах воєнного стану" від 12.03.2022 № 263.

"НАЗК постійно наголошує на важливості прозорого звітування політичних партій. Під час пандемії та після повномасштабного вторгнення парламентські партії продовжують отримувати державне фінансування. Йдеться про вже майже три мільярди гривень. Тому ухвалений закон №3337 про відновлення обов’язкового подання звітів та їх перевірки Національним агентством стане важливим кроком для підзвітності політпартій перед своїми виборцями. Також політичні партії отримали достатньо часу, аби зібрати необхідну інформацію та якісно підготувати звіти. Важливо, що наразі прозвітувати перед платниками податків вони можуть добровільно, а з 26 грудня це стане їхнім обов’язком", - розповів Голова НАЗК Олександр Новіков.

Вказано, що з 26 грудня набуде чинності закон, що зобов'язує усі політпартії звітувати про свої фінанси та майно, він також відновить функції НАЗК щодо перевірок цих звітів.

"Парламентські партії будуть зобов’язані подати раніше не подані звіти (за 2020-2023 роки) впродовж 90 днів після набрання чинності Законом, інші політичні партії повинні прозвітувати впродовж 120 днів після набрання чинності Законом. НАЗК матиме 90 днів на перевірку поданих звітів, відповідно, до 26 грудня 2023 року не буде здійснювати їх перевірки", - пояснили в НАЗК.