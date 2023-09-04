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НАЗК відкрило доступ до реєстру корупціонерів

4 вересня, 2023 понедiлок
13:52
Економіка НАЗК

Національне агентство з питань запобігання корупції знову відкрило доступ до Реєстру осіб, які вчинили корупційні та пов’язані з корупцію правопорушення, із врахуванням безпекових аспектів. Його роботу обмежували від початку повномасштабного вторгнення РФ

Про це заявив очільник НАЗК Олександр Новіков, інформує пресслужба.

Зазначається, що у суспільстві існує значний інтерес до відкриття даних Реєстру.

"Відсутність доступу до такої інформації значно ускладнює діяльність державних органів та інших організацій, зокрема при призначенні претендентів на відповідні посади, здійсненні публічних закупівель та інших правочинів тощо", - йдеться у повідомленні.

Відновивши доступ до Реєстру, НАЗК врахувало і безпекові аспекти. Нацагентство отримало від Міністерства оборони України відповідь про відсутність ризиків у разі відновлення доступу до Реєстру, але за умови невідображення відомостей стосовно місця роботи, посади на час вчинення особою корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення.

"Відкриті дані – це потужний інструмент доброчесності, а отже антикорупції. Відкриття даних Реєстру осіб, які вчинили корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення, свідчить, що з урахуванням безпекових аспектів можуть бути відкриті і дані Реєстру декларацій", – зазначив голова НАЗК Новіков.

Водночас в Нацагентстві зазначили, що очікують на прийняття Верховною Радою законопроєкту №9534. Останній має відновити електронне декларування статків посадовців, яке теж призупинили після початку повномасштабної російсько-української війни.

  • У квітні 2022 року НАЗК повідомило, що ті, хто захищає Україну у складі ЗСУ, ТрО, ДСНС або інших органів, можуть бути виключені з Реєстру корупціонерів.
  • За словами голови Агентства, станом на серпень 2023 року майже 300 тисяч посадовців подали декларації за 2022 рік, серед них десятки тисяч військових. Проте жоден із суддів Конституційного Суду не зробив цього.
Україна
корупція в Україні
Війна з Росією
НАЗК
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