НАЗК відкрило доступ до реєстру корупціонерів

Про це заявив очільник НАЗК Олександр Новіков, інформує пресслужба.

Зазначається, що у суспільстві існує значний інтерес до відкриття даних Реєстру.

"Відсутність доступу до такої інформації значно ускладнює діяльність державних органів та інших організацій, зокрема при призначенні претендентів на відповідні посади, здійсненні публічних закупівель та інших правочинів тощо", - йдеться у повідомленні.

Відновивши доступ до Реєстру, НАЗК врахувало і безпекові аспекти. Нацагентство отримало від Міністерства оборони України відповідь про відсутність ризиків у разі відновлення доступу до Реєстру, але за умови невідображення відомостей стосовно місця роботи, посади на час вчинення особою корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення.

"Відкриті дані – це потужний інструмент доброчесності, а отже антикорупції. Відкриття даних Реєстру осіб, які вчинили корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення, свідчить, що з урахуванням безпекових аспектів можуть бути відкриті і дані Реєстру декларацій", – зазначив голова НАЗК Новіков.

Водночас в Нацагентстві зазначили, що очікують на прийняття Верховною Радою законопроєкту №9534. Останній має відновити електронне декларування статків посадовців, яке теж призупинили після початку повномасштабної російсько-української війни.