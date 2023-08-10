Майже 300 тис. чиновників подали декларації за 2022 рік, із суддів КСУ - жоден, - голова НАЗК
Майже 300 тисяч посадовців подали декларації за 2022 рік, серед них десятки тисяч військових. Проте жоден із суддів Конституційного Суду не зробив цього
Про це повідомляє голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков в інтерв'ю Укрінформу.
"На сьогодні двоє судів Конституційного Суду подали декларації за 2021-й рік і нуль – за 2022-й рік", - зауважив Новіков.
За його словами, у Реєстрі декларацій немає окремого блоку для зазначення посади судді Верховного Суду, вони зазначаються як просто судді, тому там не можуть розділити ці дані.
Новіков також зауважив, що загалом серед суддів дуже гарна динаміка подання декларацій. Це свідчить про те, що питання доброчесності для них надзвичайно актуальне.
"Ми знаємо, що є величезний запит суспільства на те, щоб судова влада нарешті стала зразком доброчесності для інших гілок влади, особливо у світлі останніх подій. Крім того, всі судді щорічно подають декларацію доброчесності", - наголосив він.
За даними голови НАЗК, ця декларація містить пункт про те, чи подавалися в попередні роки декларації. Адже судді, які цього не робили, потенційно можуть надати недостовірні відомості в декларації доброчесності судді.
За даними Новікова, майже 400 тисяч посадовців подали декларації за 2021 рік, майже 300 тисяч - за 2022-й. Серед них - десятки тисяч військових.
- Як відомо, державні нагороди "Іменна вогнепальна зброя" та відомчі заохочувальні відзнаки "Вогнепальна зброя" декларувати не потрібно.
- Верховна Рада України 27 липня у першому читанні підтримала законопроєкт, який передбачає відновлення електронного декларування.
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