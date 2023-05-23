НАЗК: Декларувати зброю як нагороду не потрібно

Таке роз’яснення Національне агентство з питань запобігання корупції оприлюднило на своєму сайті.

"Чи потрібно декларувати зброю як нагороду (відзнаку)? Ні, не потрібно. Адже відповідно до законодавства така нагорода (відзнака) для військовослужбовців не є подарунком та не відображається у розділі 11 "Доходи, у тому числі подарунки" декларації, а також у розділі 14 "Видатки та правочини суб’єкта декларування» декларації", - зазначили у НАЗК.

Зазначається, що до такої нагороди або відзнаки не застосовується обмеження чи заборона щодо одержання подарунків, передбачене ст. 23 Закону України "Про запобігання корупції". Така нагорода або відзнака не зазначається в розділі 5 "Цінне рухоме майно (крім транспортних засобів)" декларації, якщо у документі до неї немає відомостей про вартість зброї або зазначена у такому документі її вартість не перевищує 100 прожиткових мінімумів (для 2022 року – 248 100 грн, для 2023-го року – 268 400 грн).

Держава відзначає заслуги військових та їх важливий внесок у забезпечення обороноздатності України й зміцнення національної безпеки, зокрема, нагороджуючи нагородами й відзнаками, серед яких:

державна нагорода – відзнака Президента України "Іменна вогнепальна зброя";

відомчі заохочувальні відзнаки "Вогнепальна зброя" Міністерства оборони, Головного управління розвідки Міністерства оборони, Служби зовнішньої розвідки, Управління розвідки Адміністрації Державної прикордонної служби, Служби безпеки України, Управління державної охорони, Міністерства внутрішніх справ, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації.

Окрім цього, у НАЗК також нагадали, що через воєнний стан подання декларацій за 2021 та 2022 роки поки що добровільне. Але відновлення обов’язкового електронного декларування та повноважень НАЗК з перевірки декларацій є однією з умов МВФ щодо надання фінансування Україні.