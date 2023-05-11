Про це повідомляє пресслужба НАЗК у Telegram.

"(Компанії, - ред.) від виробників жіночої косметики та харчових продуктів до банків та нафтоперевізників потрапили до переліку через те, що продовжують вести бізнес в Росії, сплачувати там податки, фінансуючи вбивства українців", - йдеться у повідомленні.

У НАЗК підкреслили, що окрім податків, які надходять до бюджету РФ, за які потім, у тому числі утримується російська армія, згідно з російським законодавством, такі корпорації змушені сприяти призову працівників до армії та бути залученими ресурсами до мобілізаційних заходів.

"До того ж російськими підрозділами іноземних компаній керують російські менеджери, які здебільшого публічно підтримують війну проти України. Стратегія Росії по перетворенню міжнародного бізнесу на співучасників війни – послідовна. Мобілізація, пільгові кредити військовим, далі додаткові "військові" податки. Цей перелік буде зростати, ще більше втягуючи кожен бренд у війну, та обмежуючи шляхи до виходу", - додали в агентстві.

У відомстві пояснили, що мета НАЗК – зробити так, щоби таким компаніям було репутаційно не вигідно співпрацювати із агресором, вони закрили свій бізнес в Росії "та усвідомили позицію усього цивілізованого та демократичного світу".

Усі внесені до переліку міжнародних спонсорів війни компанії потрапляють до бази даних World-Check, що здійснює облік осіб і організацій із підвищеним ризиком та використовується в усьому світі для виявлення та управління фінансовими, регуляторними та репутаційними ризиками.

"Цією базою даних користуються міжнародні інвестори та інші компанії. Тому, коли НАЗК вносить компанію до переліку, вона автоматично відображається в базі даних червоним кольором. Таким чином той, хто хоче співпрацювати з такою компанією бачить, що це дуже ризиковано репутаційно та фінансово. Деякі відомі компанії, після внесення до переліку спонсорів війни вже заявили, що це прямо вплинуло на їх економічні показники. Ми ж сподіваємось, що це вплине на їх позицію щодо роботи в РФ", - додали в НАЗК.