У НАЗК розповіли скільки світових компаній внесено у список спонсорів війни РФ і як це впливає на їхній бізнес
Нацагентство з питань запобігання корупції внесло вже 25 провідних світових компаній до переліку міжнародних спонсорів війни РФ і це суттєво впливає на їхні прибутки
Про це повідомляє пресслужба НАЗК у Telegram.
"(Компанії, - ред.) від виробників жіночої косметики та харчових продуктів до банків та нафтоперевізників потрапили до переліку через те, що продовжують вести бізнес в Росії, сплачувати там податки, фінансуючи вбивства українців", - йдеться у повідомленні.
У НАЗК підкреслили, що окрім податків, які надходять до бюджету РФ, за які потім, у тому числі утримується російська армія, згідно з російським законодавством, такі корпорації змушені сприяти призову працівників до армії та бути залученими ресурсами до мобілізаційних заходів.
"До того ж російськими підрозділами іноземних компаній керують російські менеджери, які здебільшого публічно підтримують війну проти України. Стратегія Росії по перетворенню міжнародного бізнесу на співучасників війни – послідовна. Мобілізація, пільгові кредити військовим, далі додаткові "військові" податки. Цей перелік буде зростати, ще більше втягуючи кожен бренд у війну, та обмежуючи шляхи до виходу", - додали в агентстві.
У відомстві пояснили, що мета НАЗК – зробити так, щоби таким компаніям було репутаційно не вигідно співпрацювати із агресором, вони закрили свій бізнес в Росії "та усвідомили позицію усього цивілізованого та демократичного світу".
Усі внесені до переліку міжнародних спонсорів війни компанії потрапляють до бази даних World-Check, що здійснює облік осіб і організацій із підвищеним ризиком та використовується в усьому світі для виявлення та управління фінансовими, регуляторними та репутаційними ризиками.
"Цією базою даних користуються міжнародні інвестори та інші компанії. Тому, коли НАЗК вносить компанію до переліку, вона автоматично відображається в базі даних червоним кольором. Таким чином той, хто хоче співпрацювати з такою компанією бачить, що це дуже ризиковано репутаційно та фінансово. Деякі відомі компанії, після внесення до переліку спонсорів війни вже заявили, що це прямо вплинуло на їх економічні показники. Ми ж сподіваємось, що це вплине на їх позицію щодо роботи в РФ", - додали в НАЗК.
- Агентство уже внесло до переліку, зокрема: китайські Xiaomi і Great Wall, угорський OTP Bank, австрійський Raiffeisen Bank International, Bonduelle, французьку мережу Auchan, німецьку Metro та інші компанії.
- Також НАЗК внесло до переліку спонсорів та причетних до розв'язаної війни Росії в Україні 24 тисячі осіб.
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