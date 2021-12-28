Політичні підсумки 2021 року: Сергій Таран у стрімі з Сергієм Руденком
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"Політичні підсумки 2021 року, що чекає на Україну у 2022-му?" - на ці теми говоритиме ведучий Сергій Руденко із політичним експертом Сергієм Тараном.
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Ви можете ставити свої запитання гостю під час трансляції у коментарях - найкращі з них ведучий адресує йому.
Якщо не встигнете подивитися тут і зараз - вмикайте телеканал "Еспресо" завтра, 29 грудня, о 09:00 - розмова буде в рамках програми "Вердикт".
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