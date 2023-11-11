Політолог Альджанов розповів, коли Казахстан може порвати зв'язки з РФ
Казахстанський політолог Дімаш Альджанов заявив, що закінченню зв’язків його країни з Росією заважають два фактори
Про це Альджанов розповів в етері Еспресо.
Серед факторів, які заважають Казахстану розірвати зв’язки з Росією є політичне керівництво держави, вважає він. Президент Касим-Жомарт Токаєв не здатний до розвитку в сторону Європейського Союзу, адже не бачить необхідності припинення на країну впливу Росії.
Друга сторона, це стратегічне бачення, розуміння національних інтересів та відбудова внутрішніх державних інституцій, формування армії, безпеки. Усе це не є пріоритетом для влади Казахстану.
"Після протестів у Казахстані тогоріч реформа стосувалася того, як органи комітету національної безпеки повинні краще підкорятися центральній владі, президенту під час придушення протестів, але питання про їхнє переорієнтування та зробити їх, так би мовити, здатними забезпечувати національну безпеку. Таке питання не розглядається", - наголосив політолог.
За його словами, Токаєв разом із Путіним підписали договір про навчання казахстанської розвідки у російських навчальних закладах.
"Тобто створюються нові можливості для фільтрації зі сторони Російської Федерації тому я не впевнений, що у чинного політичного керівництва, в рамках авторитарного режиму, який є у Казахстані, може бути стратегічне бачення щодо виведення Казахстану із залежності від Росії. Цей процес розпочнеться, так само як і в інших пострадянських країнах, коли зміниться влада та режим, і тоді процес вже більше базується на потребі суспільства та відображається в державній політиці", - підсумував Альджанов.
- 5 листопада стало відомо, що Росія, Казахстан, Киргизстан та Узбекистан планують до середини 2024 року підписати угоду про співробітництво з постачання та транзиту газу на 15 років.
- 9 листопада Володимир Путін прибув із візитом до Казахстану та зустрівся з Касим-Жомартом Токаєвим.
- Колишній керівник Комітету національної безпеки Казахстану генерал Альнур Мусаєв розповів, що на початку вторгнення РФ в Україну Путін тиснув на Токаєва щодо постачання окремих видів озброєння російській армії.
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