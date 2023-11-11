На початку вторгнення Путін вимагав від Токаєва постачати озброєння РФ, - генерал Мусаєв

Про це він повідомив в етері телеканалу "Еспресо"

"Для Путіна дуже важливо затягнути до сфери свого впливу Казахстан і всю Центральну Азію. Він відчуває, що такий вплив за період цієї майже дворічної війни слабшає і дуже сильно. На початку вторгнення в Україну із боку Росії був тиск навіть щодо постачання деяких видів озброєнь, але сьогодні про це вже не йдеться. Вони задовольняються “сірим” імпортом через Казахстан, Киргизстан, інші колишні радянські республіки.Кремль це повністю задовольняє. Але сильніше втягнути Казахстан до своєї орбіти – дуже важливе сьогодні завдання для Росії", - наголосив Мусаєв

Генерал зауважив, що візитом до Казахстану Путін хотів продемонструвати, що не боїться арешту Гаазького трибуналу.



"Я вважаю, що всі зовнішні атрибути з боку Казахстану будуть збережені й навіть подані більшою мірою, як це заведено в азійських країнах. До прикладу, Путіна в аеропорту зустрічав особисто Токаєв – це серйозний дипломатичний жест повної доброзичливості в бік Росії та її очільника. Усім відомо, що Путіну загрожує арешт Гаазького трибуналу. І цей момент Росія, Путін особисто, намагається використати: мовляв, я вільний, мене ось так зустрічають. І я впевнений, що стосується протоколів, то Росія дуже наполягала на тому, щоб Путіна зустрічав особисто Токаєв. Це для нього було архіважливо сьогодні", - додав він.