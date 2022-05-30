Поліцейські евакуювали п'ятьох поранених цивільних з Сєверодонецька
Поліція 29 травня евакуювала п'ятьох поранених цивільних мешканців Сєвєродонецька
Про це пресслужба Національної поліції повідомила у Facebook.
"Cпівробітники батальйону поліції особливого призначення ГУНП в Луганській області евакуювали п'ятьох мирних мешканців Сєвєродонецька, які постраждали внаслідок артилерійських обстрілів окупаційними військами", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що поранені перебувають у лікарнях Донеччини.
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